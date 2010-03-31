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Sapphire Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini duyurdu
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Sapphire çoklu monitör deneyiminden faydalanmak isteyen kullanıcılar için Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini lanse etti. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, bellek kapasitesi ve bağlantı özellikleri itibariyle Radeon HD 5870 modelinden ayrılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan Sapphire Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Sahip olduğu 6 adet Mini DisplayPort adaptörü sayesinde aynı anda 6 monitörün kullanılabilmesine olanak tanıyan kart, Unified Video Decoder teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Crossfire X ile dört tanesinin bir arada kullanılmasına ve toplamda 24 monitörlü özel kurulumlar elde edilebilmesine olanak tanıyan Sapphire'in yeni modeli, finans ve sağlık olmak üzere farklı iş alanlarındaki profesyonelleri hedef aldığı gibi sahip olduğu yüksek işlem gücü ve 3D yeteneği ile oyunculara da göz kırpıyor.

Sapphire Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 479 dolar seviyesindeki fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.


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