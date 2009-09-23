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Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X görüntülendi
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Resmi lansmanının üzerinden 24 saat geçmeden Radeon HD 5870 için özel tasarım ilk model gün ışığına çıktı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarıdan Sapphire'in Radeon HD 5870 Vapor-X modeli görüntülendi. Baskılı devre de dahil olmak üzere pek çok detayı Sapphire tarafından özelleştirilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 5870 modeline göre hem daha sessiz hem de daha serin çalışacağı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X, kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Standart tasarımlı Radeon HD 5870 modellerine göre kullanılan özel tasarım PCB sayesinde daha kısa olan yeni nesil ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X görüntülendi
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Tanarri 10 yıl
eğer piyasaya sürdülünde güç girişleri öle referans tasarımdaki gibi üste değilde resimde görüldüğü gibi olucaksa bi çok kişi için büyük sıkıntı çıkarta bilir herkezin kasası full tower değil o yüzden bence olmamış. tabi pcb kısaltılmıycaksa.. ki kısaltılıcak gibi de durmuyo üsteki resme bakarak diyorum.
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showstopper41 10 yıl
Soğutma nın her tarafının kapatılmaması iyi olmuş. Yakında OC li test sonuçları gelir.
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KANUNI61 10 yıl
of of of of nam bu ne süper olmuş ama asusu bekleyelim
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boakoms 10 yıl
Farketmediniz mi bilmiyorum ama üstteki gerçek değil 3d modelleme. Yani sadece tasarım. Gerçekle arasında farklılıklar olabilir doğaldır. Parlamasının nedeni lighting koymuşlardır 3dmaxte ondandır :D
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XivA 10 yıl
güç girişleride üstten arkaya alınmış. baştan mı yaratmışlar ne :)
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iscanthere 10 yıl
şekill olmuşş
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UzmaN345 10 yıl
Bitek bunda güzel soğutma var ama oda yetersiz bende ikitane 80mm fan şart bunlara
Hıs ve Asus ta sıtandart tasarım kullanmış
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CoreXXX 10 yıl
1 günde özel model bu ne hız valla:))
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toz-koparan 10 yıl
HIS IceQ-5 bekliyorum....
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Batuist 10 yıl
pek sessiz çalışacakmış gibi durmuyor... yinede diğerlerine tercih ederdim..
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RapscallioN 10 yıl
üstteki muhtemelen bilgisayar modeli,girişlerin olduğu yerlerden belli oluyor...
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TELESCOPE 10 yıl

Batuist

pek sessiz çalışacakmış gibi durmuyor... yinede diğerlerine tercih ederdim..



katılıyorum
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fatihcanery 10 yıl
şahane overclock için :) alsam kıyamam gerçi o da başka :p
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-dehşet- 10 yıl
GTX295 e benzemiş gibi.
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gurkanhu 10 yıl
Ilk overclok lu modeller asus'tan gelicek gibi voltage tweak ile bu hizlarda calisabildigi soyleniyor
"1035MHz for the GPU and 5200MHz for memory by just raising the voltage from 1.15V to 1.35V"
Ciddi bir hiz farki ve dolayisiyla sonuclar nasil olur acep :D
Kaynak Fudzilla
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neXXen 10 yıl
Vapor-X tamamdır!.Sırada Iceq modelini görelim.Sonrasında AC Twin Turboya Dual fan modeline bakarız.
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