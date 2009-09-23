Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X görüntülendi

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Resmi lansmanının üzerinden 24 saat geçmeden Radeon HD 5870 için özel tasarım ilk model gün ışığına çıktı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarıdan Sapphire'in Radeon HD 5870 Vapor-X modeli görüntülendi. Baskılı devre de dahil olmak üzere pek çok detayı Sapphire tarafından özelleştirilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 5870 modeline göre hem daha sessiz hem de daha serin çalışacağı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X, kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Standart tasarımlı Radeon HD 5870 modellerine göre kullanılan özel tasarım PCB sayesinde daha kısa olan yeni nesil ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

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