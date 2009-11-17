Sapphire Radeon HD 5970 OC göründü

Dünya lansmanı yarın yapılacak ATi Radeon HD 5970 için üreticilerin model çalışmaları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5970 OC modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve soğutucusuyla AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan yeni model fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartında grafik işlem birimlerinin 735MHz (referans modelde 725MHz), belleklerin ise 4040MHz (standart modelde 4000MHz) hızlarında çalıştığı belirtiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı 3200x olarak belirlenmiş.
Destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 11 destekli Sapphire Radeon HD 5970 OC, Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. İki adet DVI ve Mini-DisplayPort konnektörleriyle donatılan Eyefinity destekli yeni ekran kartı, Battle Force - Dirt2 oyunları ve Redline Overvolting yazılımıyla birlikte sunuluyor.
Sapphire Radeon HD 5970 OC'nin yarın tanıtılması ve önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması bekleniyor.
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ekran kartıyla bağdaştırmak doğru mu bilmiyorum ama moore yasasına göre:"...Gündelik dilde ve çok kabaca anlatacak olursak, Moore yasası pragmatist anlamda, bizim her 12 ayda bir selefine kıyasla 2 kat daha performans veren bir işlemciyi aynı ya da daha ucuz bir fiyata almamız gerektiğini bilimsel çıkarımlarla açıklıyor."
Bide Atiyi savunmaya gerek yok yani bir firma sonuçta başlıca amacı hep kar sağlamaktır, pazarda rekabet olmadığı için fiyat artırması çok normal(4800 serisi kartları o kadar ucuza çıkarmasının sebebide(4870 300$ 9800gx2 500$+) yine nvidia'nın pazar payına tecavüz etmekti kısacası kar etmek)
Normal modelleriyle fiyatta bir fark yoksa alinir bide şuan en hızlı kart bumu ?
Bende Hd3870 var valla cok iyi kart mw 2 'yi multiplayerda 87 88 fps 'De oynatıyor 1440 900 2x AL - goruntuler extra 'da lakin bu kart hd 3870'den nekadar iyidir ? okadar çok ekran kartı çıktıki nvidia ve atiden artik hangisi iyi yangisi f/p anlamak güç durumda .
Ama kart çok tatlı duruyor onu soylemek lazım
ama birincilik tahtını uzun süre taşıyacak bir kart geliyor.
Fx57 sanada ayrı teşşekürler
Cevap için teşekürler @fx57.
Eğer standart modelleri ile arasında bir fiyat farkı bulunmuyorsa bence bir mahsuru yok.Belki de Sapphire bizim kartımız OC ye daha yatkın demeye getirmiş olabilir.İncelemelerde bu ortaya çıkacaktır.
Ati kart yapıp fiyat koyunca cok fazla diyenlerin nvidia fiyatlandırmalarını hatırlayıp objektif olarak yazsalar ne güzel olur dimi
Yalnız ne kutusunda ne de kartın üzerinde OC Edition gibi bir ibare yok.
@fx57 OC li model diyerek kendi yorumunumu kattın yoksa resimde görülmeyen bir yerde OC modeli olduğu belirttilmiş mi?
Millet zaten Sapphire i linç etmek için hazır bekliyor ona göre.