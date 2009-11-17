Sapphire Radeon HD 5970 OC göründü

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Dünya lansmanı yarın yapılacak ATi Radeon HD 5970 için üreticilerin model çalışmaları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5970 OC modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve soğutucusuyla AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan yeni model fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartında grafik işlem birimlerinin 735MHz (referans modelde 725MHz), belleklerin ise 4040MHz (standart modelde 4000MHz) hızlarında çalıştığı belirtiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı 3200x olarak belirlenmiş.

Destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 11 destekli Sapphire Radeon HD 5970 OC, Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. İki adet DVI ve Mini-DisplayPort konnektörleriyle donatılan Eyefinity destekli yeni ekran kartı, Battle Force - Dirt2 oyunları ve Redline Overvolting yazılımıyla birlikte sunuluyor.

Sapphire Radeon HD 5970 OC'nin yarın tanıtılması ve önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması bekleniyor.