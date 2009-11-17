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Sapphire Radeon HD 5970 OC göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
36,1b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5970 OC göründü
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Dünya lansmanı yarın yapılacak ATi Radeon HD 5970 için üreticilerin model çalışmaları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5970 OC modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve soğutucusuyla AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan yeni model fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartında grafik işlem birimlerinin 735MHz (referans modelde 725MHz), belleklerin ise 4040MHz (standart modelde 4000MHz) hızlarında çalıştığı belirtiliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı 3200x olarak belirlenmiş.

Destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 11 destekli Sapphire Radeon HD 5970 OC, Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. İki adet DVI ve Mini-DisplayPort konnektörleriyle donatılan Eyefinity destekli yeni ekran kartı, Battle Force - Dirt2 oyunları ve Redline Overvolting yazılımıyla birlikte sunuluyor.

Sapphire Radeon HD 5970 OC'nin yarın tanıtılması ve önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
çok müthiş bir kart,sapphire uyanıklık yapmış. oc demek için yaptığı hızaşırtmaya bak,güler misin ağlar mısın.gerçi bu ekran kartı her haliyle bütün oyunları ezer geçer ama :)
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f.e.a.r 10 yıl
benim düşüncem şu şekilde belki overclock yapılmış veya yapılmamış 10mhz 20mhz yükseltmişler.ya sizler yapın overclock sınırları zorlayın bu kart overclock edition diyorlar ise diye düşünüyorum.
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ymetin 10 yıl
@adacay
ekran kartıyla bağdaştırmak doğru mu bilmiyorum ama moore yasasına göre:"...Gündelik dilde ve çok kabaca anlatacak olursak, Moore yasası pragmatist anlamda, bizim her 12 ayda bir selefine kıyasla 2 kat daha performans veren bir işlemciyi aynı ya da daha ucuz bir fiyata almamız gerektiğini bilimsel çıkarımlarla açıklıyor."
Bide Atiyi savunmaya gerek yok yani bir firma sonuçta başlıca amacı hep kar sağlamaktır, pazarda rekabet olmadığı için fiyat artırması çok normal(4800 serisi kartları o kadar ucuza çıkarmasının sebebide(4870 300$ 9800gx2 500$+) yine nvidia'nın pazar payına tecavüz etmekti kısacası kar etmek)
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sendomi 10 yıl
sapphire'in saçmalıklarından biri bu nasıl overclock kartı adam gibi yap şunu tdp'yiyerim neyse ne zaten bunu alan adam onumu düşünür nasıl bir mantık yürütüyorlar anlamak zor
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MÇKR_06 10 yıl
güzel kart
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erolsipar 10 yıl
Bumu overclock ve ne biçin diyenler şuan şikayetteyken az önce ATI'nin başını yiyerek TDP yüksek diyenlerde oldu. 2 yüzlü.......
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KURSAD. 10 yıl
benim bildigim kırmızı desen agırlıklıydı bence o.c 'yi üstündeki jlatini satı yaparak yapmışlar .
Normal modelleriyle fiyatta bir fark yoksa alinir bide şuan en hızlı kart bumu ?
Bende Hd3870 var valla cok iyi kart mw 2 'yi multiplayerda 87 88 fps 'De oynatıyor 1440 900 2x AL - goruntuler extra 'da lakin bu kart hd 3870'den nekadar iyidir ? okadar çok ekran kartı çıktıki nvidia ve atiden artik hangisi iyi yangisi f/p anlamak güç durumda .
Ama kart çok tatlı duruyor onu soylemek lazım
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DarkSidesOfMe 10 yıl
OC edition desinler diye yapmışlar, gereksiz olmuş.
ama birincilik tahtını uzun süre taşıyacak bir kart geliyor.
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IgorStravinsky 10 yıl
Ne biçim o.c be bu
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miharbi17 10 yıl
bu oc yle kartın belini bükmüşler en insaf bu kadarda yüklenmeyin bu kartlara yahu
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cenkyyy 10 yıl
offffffff offffffffffffff şimdi bu kartlar hazırlanmıştır depolarda kutular üst üste sıra halinde konmuştur dağıtıma çıkacağı günü bekliyordur beee kurduğum hayale bak yanlız :D Şaka bir yana güzel kart 5850 almıyacam bekliyecem valla gtx 275 ten sonra geçiceğim tek kart bu kesinlikle başka kart düşünmüyorum ya sapphire yada his ikisinden beri bakalım biraz daha bekliyecez ve görücez
Fx57 sanada ayrı teşşekürler
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24 10 yıl
bu kart resmen o.c olmus
. saka bir yana o.c adını koymak için o.c yapılmıs resmen. pek bir fark yaratmamışlar. Yapmasalardı daha iyidi be
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fx57 10 yıl
@-dehşet-, Sapphire'den aldığımız bilgi aynen bu doğrultuda ;)
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-dehşet- 10 yıl

fx57

@-dehşet-, Sapphire'den aldığımız bilgi aynen bu doğrultuda ;)


Cevap için teşekürler @fx57.

Eğer standart modelleri ile arasında bir fiyat farkı bulunmuyorsa bence bir mahsuru yok.Belki de Sapphire bizim kartımız OC ye daha yatkın demeye getirmiş olabilir.İncelemelerde bu ortaya çıkacaktır.
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Tolgá 10 yıl
çok fazla oc yapmışlar
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fukarakoala 10 yıl
gtx295 hicbir zaman 518 dolar olmadı her daim 950+ olarak kaldı.
Ati kart yapıp fiyat koyunca cok fazla diyenlerin nvidia fiyatlandırmalarını hatırlayıp objektif olarak yazsalar ne güzel olur dimi
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StreamRolleR 10 yıl
15 mhz oc iyimis loool
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-dehşet- 10 yıl
300 Watt ı aşamıyorlar anlarımda OC li model niye satıyorsun.Bu kartı alacak adam zaten neyin ne olduğunu bilen kimseler hiç gereği yok böyle küçük oyunlara.

Yalnız ne kutusunda ne de kartın üzerinde OC Edition gibi bir ibare yok.

@fx57 OC li model diyerek kendi yorumunumu kattın yoksa resimde görülmeyen bir yerde OC modeli olduğu belirttilmiş mi?

Millet zaten Sapphire i linç etmek için hazır bekliyor ona göre.
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