Sapphire Türkiye ekran kartı fiyatlarında indirime gitti

Sapphire Türkiye yaptığı açıklama ile ekran kartı fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre aralarında çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 ve AMD'nin tek grafik işlemcili en güçlü grafik çözümü olan Radeon HD 4890 da dahil olmak üzere çok sayıda modelde fiyat indirimine gidildiği bildirildi.

Sapphire Türkiye'nin indirim sonrası oluşan yeni fiyatları şu şekilde;

Tam Boyutta Gör