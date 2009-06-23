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Sapphire Türkiye ekran kartı fiyatlarında indirime gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Türkiye yaptığı açıklama ile ekran kartı fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre aralarında çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 ve AMD'nin tek grafik işlemcili en güçlü grafik çözümü olan Radeon HD 4890 da dahil olmak üzere çok sayıda modelde fiyat indirimine gidildiği bildirildi.

Sapphire Türkiye'nin indirim sonrası oluşan yeni fiyatları şu şekilde;

Sapphire Türkiye ekran kartı fiyatlarında indirime gitti
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OverClocK1ng 10 yıl
Fiyatların yansıması biraz zaman alır. Millet elindeki kartları satıp yeni kart alacak ta...
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maknc 10 yıl
Aman ne indirim ne indirim :)
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memanet 10 yıl
bence bu daha başlangıç dx 11 öncesinde eldeki stokları eritmek istiyorlar herhalde dx 11 kartlar çıkana kadar indirimler olur bence yada öyle umut ediyoruz
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coupant 10 yıl
dx11 çıkınca bunların yüzüne bakan olmaz.
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Batuist 10 yıl
hani o kadar yaygara yapılmıştı 4870'in fiyatı 149dolardı??? nerde?? Adamlar daha yeni 199$dan 179$a düşürmüşler.. o kadar haber neydi şimdi???
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Flee 10 yıl
İndirim yapmışlar güya!. Peehh ...
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darkwanderer 10 yıl
Buna da şükür :)
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oiven 10 yıl
Öyle yada böyle Sapphiretech bir indirim yapmış, diğer firmalar ise lafını bile etmiyor
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ayzer 10 yıl
10 gündür tekno fiyata bakıyorum zaten hd4850 512mb lığı 129$ 1gb lığı 148$.
şimdi sapphire in indirimi nerede görebilen varmı???
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ayzer 10 yıl
yani şimdi 5 dolar indirim yapan sapphire ne ödülü vermek lazım ???
ve kimbilir bu uuuzzzuuunnnn listeyi hazırlamak sapphire Türkiye ye kaça mal olmuştur :)
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BlackeR 10 yıl
kaliteden ödün vermeden en uygun fiyatlı ati kartlarını saphire üretiyor. bu indirim pek indirime benzemesede yinede hiç yoktan iyidir.
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justbejust 10 yıl
dışarıda sapphire'in duyurduğu indirimin yanında pek sönük kalmış.
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yasar_lives 10 yıl
"Sapphire HD4850 Vapor-X 1 GB 256Bit GDDR3 16X" Ekran Kartları güzel mi? CVP
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Ehlika 10 yıl
Başlıgı görünce sevindim türkiye fiyatlarında indirime gidiyor ilk defa böyle bi başlıkla karşılaşıyorum genelde hep diğer ülkelerde indirim olurdu
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Trecc11 10 yıl
indirim indirimdir
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MegaWolt38 10 yıl
güzel fiyatlar bence... diğer firmalara örnek olsun
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Cool Boy 10 yıl
Gerçekten baya bi indirim yapmış.
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