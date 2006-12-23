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Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı video inceleme

12 yıl
114,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PCIe sistemler gün geçtikçe daha çok yaygınlaşıyorlar. Yeni çıkan ekran kartlarının da sadece PCIe versiyonlarının üretiliyor olması, kullanıcıların AGP sistemlerini PCIe sistemlere güncelleştirmesini zorunlu kılıyor. AGP sistemler için artık güncel oyunları oynamak için yeterli güce sahip ekran kartı çıkmaz derken ATI'nin X1950Pro serisi ekran kartlarının AGP versiyonlarının duyrulması AGP sistem sahiplerince heyecanla karşılandı.

Bu videomuzda AGP sistemler için satın alabileceğiniz en güçlü ekran kartı olma özelliği taşıyan Sapphire X1950Pro AGP kartının ayrıntıları ile inceliyoruz. AGP kullanıcılarının merakla bekledikleri bu kartın hem 3DMark testlerini hem de güncel oyunlardaki performansını videomuzdan ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.

36 piksel, 8 verteks iş hatına sahip 580MHz çekirdek, 1400MHz hızında 512MB GDDR3 bellekleri bulunan X1950 Pro GPU'sunu taşıyan ekran kartı, hem oldukça şık bir görünüme hem de sessiz bir fana sahip.

Test Sistemi :

  • MSI K8N Platinium NF3 Ultra Anakart
  • AMD X2 4200+ (2.2GHz 2x512KB Cache)
  • 2x512MB Twinmos DDR 400
  • Be Quiet Dark Power Pro 530W (Ayrıntılar için tıklayınız)
  • ATI 6.12 Sürücüleri ve Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı

Model :

  • SAPPHIRE RADEON X1950PRO AGP

Teknik özellikler :

  • AGP 8x slotunu kullanıyor
  • AVIVO 1 Milyar Renk Desteği
  • Donanımsal H.264, HD DVD Desteği ( 1080p)
  • Bellek :512MB GDDR3
  • Chipset :ATI Radeon X1950PRO / RV570
  • Çekirdek Hızı : 580MHz
  • Bellek Hızı :1400MHz
  • Piksel Shader Ünitesi :36
  • Bellek Veriyolu : 256bit
  • Vga Slot : AGP 8x
  • Üretim Teknolojisi :80nm
  • Soğutma : Alüminyum Devir Ayarlı Fan

Kutu içeriği :

  • Sürücü CD si :Var
  • Komposit ve S-Video kabloları :Var
  • DVI-VGA dönüştürücü: 2 adet Var
  • HDTV Kompanent çıkışı : Var
  • 12v Moleks çoklayıcı : Var
  • Komposit / S-Video dönüştürücü : Var

Satış fiyatı :


http://www.weblebi.com/Default.aspx?Pt=14&Pid=Iq5hixzxt24oslL9iLV12g
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl

AGP 1gb ekran kartı arıyorum yardım eder misiniz
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DH Misafiri 9 yıl
slm bana agp 512mb 128 bit ekran kartı lazım ana kart asus p5s800-vm yardımcı olabılırmısınız
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webmaster-mt 10 yıl
arkadaşlar bugün 7/29/2008 hala en hızlısı bu mudur ?
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lastingmoon 10 yıl
HİS HD 3850 İCEQ TURBO en hızlı agp dir ama o kadar para agp sisteme yatırılmaz yeni sistem almanız daha mantıklı olur
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brkprlk35 11 yıl
Çok Güzel Olmuş Benimde AGP İşletim Sistemim Var AGP'De Çalışıyorsa Gidip Alıcam Ama Bisi Dilemek İstiyorum Sizden Bende GeForce 7500LE Var Diğer Kasada Ve Colin Mcrae Dirt'yi Lowda Oynayabiliyorum Mediumda Çok Kasıor Sapphire X1950Pro'da Kasar Mı ??? GeForce 7500LE'nin Özelliklerini Biliyorsunuzdur.. Ne Yapmalıym
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Rustoocas 12 yıl
Benim gibi hâlâ eski AGP türü anakart kullananlar için mükemmel ve sevindirici bir haber ve almaya değer.
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guvenkab 12 yıl
Bu kart gerçekten çok Güzel Almak istiyordum ama Fiyatı gerçekten çok FLY 400 e inerse alabilirim
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CoolnQuiet 12 yıl
Sisteminde PCI-e slotu olmayanlar için çıkarılmış bi kart, kısacası bu kartın boşluk doldurmak için çıkarıldığını düşünüyorum. Bu nitelikte anakartı olupta almak isteyenler olabileceği için. Zira DX-10 çıkmış ve geçen yıldan beri anakartlarda popüler ekran kartı slotu PCI-e olmuş iken başka bir açıklama bulamadım bu duruma. Böyle bir karta yani artık sonu gelmiş AGP teknolojisini kullanan bir karta da 500 Lira verilip verilmeyeceğide ayrı bir sorun zira üstüne 200 dolar daha koyarak 20 Gb'lık PS3 alınabilir. Bence 2007'nin ortalarına kadar bekleyip DX-10 kartlardan uygun bir tane almak lazım, zira bu paraya öyle bir kartta o zamanda alınabilir diye düşünüyorum. Zaten Vista çıkmış ve DX-10'u desteklerken ve Core 2 Duo tomshardware tarafından 2006'nın en iyi donanım olayı seçilmişken* çoğu kullanıcının sistemini değiştirmek isteyeceği kanaatindeyim bu durumda da biraz daha beklemek mantıklı olabilir.

Ayrıca inceleme için de teşekkürler, çok açıklayıcı ve güzel bir inceleme olmuş tıpkı diğerleri gibi, yeni incelemelerde yeni yüzlerde görmek isterim şahsen.

*http://www.tomshardware.com.tr/column/20061221/2006_en_onemli_donanimlar-04.html
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serenissimo 12 yıl
kart hoş doğrusu lakin artık agp için biraz geç.

mesut bu arada bu seferki video nuzda nihayet anlaşılabilir bir tarzda konuşmuşsunuz , sakince anlatmak işe yarıyor , tebrikler.


ürünün fiyatı upgrade göre daha iyi sayılır ama birazıcık pahalı gibi yinede
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Dinçer 12 yıl
teknik özelliklerde bir hata var herhalde


Chipset :ATI Radeon X1600PRO / RV530PRO


inceleme için teşekkürler ilaç gibi geldi. iyi bir agp sistemim var ve değiştirmek istemiyordum. umarım uygun fiyatla satılır biraz daha idare ederiz.
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Yazılımcı Online 12 yıl
çok yararlı ve bilgilendirici olmuş. Böyle tanıtımları sık sık istiyoruz şahsen ben ilk defa gördüm belki onun için şaşırdım
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