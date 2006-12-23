Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı video inceleme

PCIe sistemler gün geçtikçe daha çok yaygınlaşıyorlar. Yeni çıkan ekran kartlarının da sadece PCIe versiyonlarının üretiliyor olması, kullanıcıların AGP sistemlerini PCIe sistemlere güncelleştirmesini zorunlu kılıyor. AGP sistemler için artık güncel oyunları oynamak için yeterli güce sahip ekran kartı çıkmaz derken ATI'nin X1950Pro serisi ekran kartlarının AGP versiyonlarının duyrulması AGP sistem sahiplerince heyecanla karşılandı.

Bu videomuzda AGP sistemler için satın alabileceğiniz en güçlü ekran kartı olma özelliği taşıyan Sapphire X1950Pro AGP kartının ayrıntıları ile inceliyoruz. AGP kullanıcılarının merakla bekledikleri bu kartın hem 3DMark testlerini hem de güncel oyunlardaki performansını videomuzdan ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.

36 piksel, 8 verteks iş hatına sahip 580MHz çekirdek, 1400MHz hızında 512MB GDDR3 bellekleri bulunan X1950 Pro GPU'sunu taşıyan ekran kartı, hem oldukça şık bir görünüme hem de sessiz bir fana sahip.

Test Sistemi :

MSI K8N Platinium NF3 Ultra Anakart



AMD X2 4200+ (2.2GHz 2x512KB Cache)

2x512MB Twinmos DDR 400

Be Quiet Dark Power Pro 530W (Ayrıntılar için tıklayınız)

ATI 6.12 Sürücüleri ve Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı

Model :

SAPPHIRE RADEON X1950PRO AGP



Teknik özellikler :

AGP 8x slotunu kullanıyor



AVIVO 1 Milyar Renk Desteği

Donanımsal H.264, HD DVD Desteği ( 1080p)

Bellek :512MB GDDR3

Chipset :ATI Radeon X1950PRO / RV570

Çekirdek Hızı : 580MHz

Bellek Hızı :1400MHz

Piksel Shader Ünitesi :36

Bellek Veriyolu : 256bit

Vga Slot : AGP 8x

Üretim Teknolojisi :80nm

Soğutma : Alüminyum Devir Ayarlı Fan



Kutu içeriği :

Sürücü CD si :Var

Komposit ve S-Video kabloları :Var

DVI-VGA dönüştürücü: 2 adet Var

HDTV Kompanent çıkışı : Var

12v Moleks çoklayıcı : Var

Komposit / S-Video dönüştürücü : Var

Satış fiyatı :

http://www.weblebi.com/Default.aspx?Pt=14&Pid=Iq5hixzxt24oslL9iLV12g