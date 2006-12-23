Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı video inceleme

PCIe sistemler gün geçtikçe daha çok yaygınlaşıyorlar. Yeni çıkan ekran kartlarının da sadece PCIe versiyonlarının üretiliyor olması, kullanıcıların AGP sistemlerini PCIe sistemlere güncelleştirmesini zorunlu kılıyor. AGP sistemler için artık güncel oyunları oynamak için yeterli güce sahip ekran kartı çıkmaz derken ATI'nin X1950Pro serisi ekran kartlarının AGP versiyonlarının duyrulması AGP sistem sahiplerince heyecanla karşılandı.
Bu videomuzda AGP sistemler için satın alabileceğiniz en güçlü ekran kartı olma özelliği taşıyan Sapphire X1950Pro AGP kartının ayrıntıları ile inceliyoruz. AGP kullanıcılarının merakla bekledikleri bu kartın hem 3DMark testlerini hem de güncel oyunlardaki performansını videomuzdan ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.
36 piksel, 8 verteks iş hatına sahip 580MHz çekirdek, 1400MHz hızında 512MB GDDR3 bellekleri bulunan X1950 Pro GPU'sunu taşıyan ekran kartı, hem oldukça şık bir görünüme hem de sessiz bir fana sahip.
Test Sistemi :
- MSI K8N Platinium NF3 Ultra Anakart
- AMD X2 4200+ (2.2GHz 2x512KB Cache)
- 2x512MB Twinmos DDR 400
- Be Quiet Dark Power Pro 530W (Ayrıntılar için tıklayınız)
- ATI 6.12 Sürücüleri ve Sapphire X1950Pro AGP ekran kartı
Model :
- SAPPHIRE RADEON X1950PRO AGP
Teknik özellikler :
- AGP 8x slotunu kullanıyor
- AVIVO 1 Milyar Renk Desteği
- Donanımsal H.264, HD DVD Desteği ( 1080p)
- Bellek :512MB GDDR3
- Chipset :ATI Radeon X1950PRO / RV570
- Çekirdek Hızı : 580MHz
- Bellek Hızı :1400MHz
- Piksel Shader Ünitesi :36
- Bellek Veriyolu : 256bit
- Vga Slot : AGP 8x
- Üretim Teknolojisi :80nm
- Soğutma : Alüminyum Devir Ayarlı Fan
Kutu içeriği :
- Sürücü CD si :Var
- Komposit ve S-Video kabloları :Var
- DVI-VGA dönüştürücü: 2 adet Var
- HDTV Kompanent çıkışı : Var
- 12v Moleks çoklayıcı : Var
- Komposit / S-Video dönüştürücü : Var
Satış fiyatı :
http://www.weblebi.com/Default.aspx?Pt=14&Pid=Iq5hixzxt24oslL9iLV12g Paylaş Tweetle
AGP 1gb ekran kartı arıyorum yardım eder misiniz
Ayrıca inceleme için de teşekkürler, çok açıklayıcı ve güzel bir inceleme olmuş tıpkı diğerleri gibi, yeni incelemelerde yeni yüzlerde görmek isterim şahsen.
*http://www.tomshardware.com.tr/column/20061221/2006_en_onemli_donanimlar-04.html
mesut bu arada bu seferki video nuzda nihayet anlaşılabilir bir tarzda konuşmuşsunuz , sakince anlatmak işe yarıyor , tebrikler.
ürünün fiyatı upgrade göre daha iyi sayılır ama birazıcık pahalı gibi yinede
inceleme için teşekkürler ilaç gibi geldi. iyi bir agp sistemim var ve değiştirmek istemiyordum. umarım uygun fiyatla satılır biraz daha idare ederiz.