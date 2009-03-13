Sapphire yeni anakartlarıyla Mini-ITX pazarına giriyor

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, geçtiğimiz yıllarda anakart üretimine de soyunmuş ve hazırladığı modelleri kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz yıl kısa bir süre için yeni bir anakart hazırlamayan firma, CeBIT 2009 fuarında 790GX yonga setini taşıyan yeni anakartını katılımcıların beğenisine sunmuş biz de ilk detayları sizlerle paylaşmıştık.

Gelen yeni bilgilere göre ve yayımlanan bazı görsellere göre Sapphire, anakart operasyonunu farklı segmentlere yönelik yeni çözümlerle genişletecek gibi görünüyor zira firmanın hazırladığı Mini-ITX formundaki iki yeni anakart gün ışığına çıktı. IPC-AM2DD690G ve ICP-AM2SO690E kod adlarını taşıyan anakartlar sırasıyla 690G ve 690E yonga setlerini kullanıyorlar.

Sapphire'in kompakt boyutlu bilgisayarlar, endüstriyel sistemler ve HTPC'ler için hazırladığı yeni anakartlar, ısıl güç tasarımı 65 Watt'a kadar olan Soket AM2 işlemcilerle kullanılabilece. DirectX 9 destekli entegre grafik işlemciye sahip olan ayrıca pasif soğutma ile donatılan anakartlardan 690G yonga setli model DIMM, diğeri ise SO-DIMM bellek kullanıyor.

Mavi renkli baskılı devre kullanan ve sahip olduğu yonga setiyle çoklu ortam uygulamalarına daha yatkın olan IPC-AM2DD690G kod adlı modelde, diğer versiyondan farklı olarak HDMI konnektörüne yer verildiği de belirtiliyor. Bir adet PCI ve iki adet SATA konnektörü ile gelen anakartları takiben Sapphire'in Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında aynı segment için 780G yonga setli modellerini tanıtması bekleniyor.