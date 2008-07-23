Sapphire'den soğutucusu özel yeni bir Radeon HD 4850 geliyor

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Yaklaşık bir aydır ATi tarafından hazırlanan referans tasarımlı modellerin satılmakta olan Radoen HD 4800 serisi için artık özelleştirilmiş modellerin kullanıcılar ile buluşma vakti geldi. Pek çok firma soğutcu ve bellek noktasında detayları farklılaştırılan modeller hazırlarken sadece AMD-ATi odaklı çalışan ve firmanın en büyük partnerlerinden biri Sapphire, HD 4800 serisine yönelik olarak referans tasarım harici 3. yeni modelini de hazırlamış durumda. Farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek modeller hazırlamayı amaçlayan Sapphire'in yeni modeli kullanılan soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Zalman soğutmalı HD 4850 TOXIC ve 1GB GDDR3 bellekli HD 4850 modellerini duyuran firmanın yeni modeli de referans tasarımın aksine Mavi renkli baskılı devre kullanıyor. Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde referans tasarıma göre daha sessiz ve serin çalışması beklenen kart 256-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB GDDR3 bellek ile gelecek. 800x paralel işlem birimiyle donatılan ve 1 TeraFLOP'luk işlem gücüyle öne çıkan kart, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 stadandardıyla uyumlu. 625MHz gpu ve 1986MHz bellek saat hızlarına sahip olan kart çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X desteği sunuyor. Öte yandan Sapphire'in yeni modeli, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan kartın Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyat noktasında firmanın sürpriz yapabileceği belirtiliyor.