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Sapphire'den soğutucusu özel yeni bir Radeon HD 4850 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
39,9b
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57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık bir aydır ATi tarafından hazırlanan referans tasarımlı modellerin satılmakta olan Radoen HD 4800 serisi için artık özelleştirilmiş modellerin kullanıcılar ile buluşma vakti geldi. Pek çok firma soğutcu ve bellek noktasında detayları farklılaştırılan modeller hazırlarken sadece AMD-ATi odaklı çalışan ve firmanın en büyük partnerlerinden biri Sapphire, HD 4800 serisine yönelik olarak referans tasarım harici 3. yeni modelini de hazırlamış durumda. Farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek modeller hazırlamayı amaçlayan Sapphire'in yeni modeli kullanılan soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Zalman soğutmalı HD 4850 TOXIC ve 1GB GDDR3 bellekli HD 4850 modellerini duyuran firmanın yeni modeli de referans tasarımın aksine Mavi renkli baskılı devre kullanıyor. Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde referans tasarıma göre daha sessiz ve serin çalışması beklenen kart 256-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB GDDR3 bellek ile gelecek. 800x paralel işlem birimiyle donatılan ve 1 TeraFLOP'luk işlem gücüyle öne çıkan kart, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 stadandardıyla uyumlu. 625MHz gpu ve 1986MHz bellek saat hızlarına sahip olan kart çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X desteği sunuyor. Öte yandan Sapphire'in yeni modeli, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan kartın Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyat noktasında firmanın sürpriz yapabileceği belirtiliyor.
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Tr@mmler 11 yıl
fotolardaki fx57 çıkartmasıda yeni galiba... daha önceleri yoktu sanırım..
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thehellmine 11 yıl
Off TR ye gelseler de fiyatlar düşse yaw
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hellmare 11 yıl
walla bu özelleşmiş kartlar fiyat konusunda sıkıntılı!!!
199 doların altında tutmak gerekir 4850 leri(512 mb).
Aksi taktirde nvidia daha baskın çıkıyor maalesef o fiyat aralığında!!!
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ggedik 11 yıl
yazık ya ferrariye nasıl kırmızı yakışıyosa bu atilerede kırmızı yakışıyo mavi renk bence kötü duruyo
hd4850 alccam yakında böle giderse referans tasarım alırım heralde
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scutaro 11 yıl
Hala tümünde katı kapasitör kullanılmaması ilginç bu kart'a 2. sınıf görünümü veriyor
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capucino 11 yıl
Bence mükemmel olmuş. BBA versiyonuyla yakın fiyata satılırsa bu alınır kesinlikle...
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ssonerb 11 yıl

Orjinalden alıntı: ValouR

Hala tümünde katı kapasitör kullanılmaması ilginç bu kart'a 2. sınıf görünümü veriyor

kesinlikle katılıyorum albenisi hiç yok soğutucuda pasif duruyor yinede standart fanın yerine yeni soğutucuların çıkmaya başlaması iyi bi haber.
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KANUNI61 11 yıl

Orjinalden alıntı: ValouR

Hala tümünde katı kapasitör kullanılmaması ilginç bu kart'a 2. sınıf görünümü veriyor


neoldugunu bilmeden yazı yazıyon katı kapasitör den daha iyisi varsa yaz baride bilelim
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