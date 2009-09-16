Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü

DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin kullanıma sunulacağı AMD-ATi cephesinde firmanın iş ortakları, DirectX 10.1 destekli mevcut modeller için yeni alternatifler hazırlamaya devam ediyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Sapphire, 55nm RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4860 Platinum modelini kullanıma sunuyor.
Sapphire tarafından Çin pazarı için hazırlanan ve 640x parelel işlem birimiyle gelen Radeon HD 4860 Platinum modeli 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 512MB GDDR5 bellekle donatılan yeni modelde Qimonda tarafından hazırlanan GDDR5 bellek yongalarına yer verildiği belirtilirken, grafik işlem biriminin 700MHz'de, belleklerin ise 3000MHz'de görev yaptığı açıklandı.
Dört adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan özel soğutucusu sayesinde hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 5+2 fazlı güç tasarımıyla özellikle hız aşırtma başarımı noktasında merak uyandırmayı başarıyor. İki adet 6-pin güç konnektörüne sahip olan ekran kartı üzerinde HDMI ve DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine de yer veriliyor.
Crossfire X teknolojisine destek veren ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Sapphire Radeon HD 4860 Platinum, Çin pazarında 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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slm arkadaşlar eğer bu ürün 4870 den sonra çıktığına göre mutlaka fiyat bakımndan ucuz olcak ama bi yerde öğrendiğim bilgiye göre atinin satışları düşmüş ve müşteri sayısını ve satış saysını artrmak için aynı nuna benzer ürün çıkarıp %35 e varan indirimlerle satacağını duydum ve kart ısı ve performans bakımndan çok yüksek özeklliklere sahip 4870 ile yarışan bu kart bazı durumlarda 5000 serilerinide halt ettiğini grafikler yolu ile gördüm çok iyi bi üretim inşallah türkiyeye gelir glirse ben hiç beklemem ...türkiyeye gelirse şimdidien fiyatını söyliyim arkadaşar 260 tl civarı veya daha düşük bi fiyattan satılacak ....
sapık sapık konuları hortlatmaktan ne anlıyorsunuz? 4xxx serisi mi kaldı?
9800gtx+ direk olarak hic fark olmadan gts250 olarak sunuldu ne kadar güzel ama bunlarda muhakkak bir farklılık var ve fiyat önemli durumda düsüslü falan haller yansıttıgı icin daha normale yakın. Her firma isim değiştirme yapabilir ya da benzer kart cıkartabilir ama Nvidia devamlı bunu yapıyor gibi ;)
bir (ya da bir kaç) seri öncesinden bir ürünü sadece isim değişikliğiyle sanki yeni birşeymiş gibi sunsaydı ısıtıp ısıtıp koymuş olurdu..
senede 3-4 GPU geliştirsinler istersen! farklı segmentlere farklı ihtiyaclara yönelik değişikliklerle elbette farklı model oluyor. bu hareketin nesi yanlış anlamadım fiyatı da ona göre şekil alıyor.. ayrıca "ismini değiştirdik diye açıklama yapıyor" kısmı fazla iyimser kokuyor.
ısıtıp ısıtıp sürme neymiş beyler hadi atiboylar düğün var...
üretim teknolojileri bellekleri hepsini farklı dikkat ettin mi bilmem ama orda kırpma olan sadece 4830 ve 4730 geri kalan kartlar birbirinden çooook ayrı kartlar fakat nvidia ne yapıyor aynı üretim teknolojisi aynı bellekler aynı veriyolu ama isim bir üst jenerasyon