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Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü
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DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin kullanıma sunulacağı AMD-ATi cephesinde firmanın iş ortakları, DirectX 10.1 destekli mevcut modeller için yeni alternatifler hazırlamaya devam ediyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Sapphire, 55nm RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4860 Platinum modelini kullanıma sunuyor.

Sapphire tarafından Çin pazarı için hazırlanan ve 640x parelel işlem birimiyle gelen Radeon HD 4860 Platinum modeli 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 512MB GDDR5 bellekle donatılan yeni modelde Qimonda tarafından hazırlanan GDDR5 bellek yongalarına yer verildiği belirtilirken, grafik işlem biriminin 700MHz'de, belleklerin ise 3000MHz'de görev yaptığı açıklandı.

Dört adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan özel soğutucusu sayesinde hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 5+2 fazlı güç tasarımıyla özellikle hız aşırtma başarımı noktasında merak uyandırmayı başarıyor. İki adet 6-pin güç konnektörüne sahip olan ekran kartı üzerinde HDMI ve DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine de yer veriliyor.

Crossfire X teknolojisine destek veren ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Sapphire Radeon HD 4860 Platinum, Çin pazarında 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü
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Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü
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DH Misafiri 9 yıl

slm arkadaşlar eğer bu ürün 4870 den sonra çıktığına göre mutlaka fiyat bakımndan ucuz olcak ama bi yerde öğrendiğim bilgiye göre atinin satışları düşmüş ve müşteri sayısını ve satış saysını artrmak için aynı nuna benzer ürün çıkarıp %35 e varan indirimlerle satacağını duydum ve kart ısı ve performans bakımndan çok yüksek özeklliklere sahip 4870 ile yarışan bu kart bazı durumlarda 5000 serilerinide halt ettiğini grafikler yolu ile gördüm çok iyi bi üretim inşallah türkiyeye gelir glirse ben hiç beklemem ...türkiyeye gelirse şimdidien fiyatını söyliyim arkadaşar 260 tl civarı veya daha düşük bi fiyattan satılacak ....
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sadtneverdie 9 yıl

DH Misafiri





slm arkadaşlar eğer bu ürün 4870 den sonra çıktığına göre mutlaka fiyat bakımndan ucuz olcak ama bi yerde öğrendiğim bilgiye göre atinin satışları düşmüş ve müşteri sayısını ve satış saysını artrmak için aynı nuna benzer ürün çıkarıp %35 e varan indirimlerle satacağını duydum ve kart ısı ve performans bakımndan çok yüksek özeklliklere sahip 4870 ile yarışan bu kart bazı durumlarda 5000 serilerinide halt ettiğini grafikler yolu ile gördüm çok iyi bi üretim inşallah türkiyeye gelir glirse ben hiç beklemem ...türkiyeye gelirse şimdidien fiyatını söyliyim arkadaşar 260 tl civarı veya daha düşük bi fiyattan satılacak ....


sapık sapık konuları hortlatmaktan ne anlıyorsunuz? 4xxx serisi mi kaldı?
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St Batuhan 10 yıl
yekoo bak en basitinden olan ne biliyor musun:
9800gtx+ direk olarak hic fark olmadan gts250 olarak sunuldu ne kadar güzel ama bunlarda muhakkak bir farklılık var ve fiyat önemli durumda düsüslü falan haller yansıttıgı icin daha normale yakın. Her firma isim değiştirme yapabilir ya da benzer kart cıkartabilir ama Nvidia devamlı bunu yapıyor gibi ;)
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Daha kartın ısıl değeri yayınlanmamış, performansını kestirmek çok mümkün değil. Trye geliş fiyatıyla hd4870e çok yaklaşır bu, çok iki arada bir derede kaldık. Bu kartın tek bir yanını beğendim sadece, o da soğutucusu çok yakışıklı
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yagmurteam 10 yıl
dx11 öncesi bir alternatif... dx11'e bütce yetistiremeyenler icin yeni bir kart olarak iyi bir secim olacaktır..
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renklem 10 yıl
bence ekran kartı alınacaksa, iyi bir kart olsun deniliyorsa yıl sonuna kadar beklemek gerekli gibi.. Ati-Radeon 5800 anakartlarına Nvidia'nın vereceği cevap kasım ayında olacak muhtemelen.. 1-2 ay da fiyat manevraları düzlemini bulur.. 2010'un ilk günlerinde ekran kartı alınır..
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IgorStravinsky 10 yıl
117$ gayet makul gibi duruyor ama ülkemizde KDV filan derken gene gidiyor fiyat
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neXXen 10 yıl
Çok güzel kart.Sapphire 'ın tasarımlarını seviyorum.5800 serisi alırsam eğer sapphire tercih edicem bu sefer.Tebrikler Sapphire
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yekoo 10 yıl
ayrı? hepsi aynı mimari sonuçta dd5i çıkartıp 4 takıyo kırpıo hoop alt model.. unutuğun birşey var yeni demiyo nvidia açıklama yapıo ismini değiştirdik diye. bu komple farklı model diye sunuyor. bu çok önemli
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psychemy 10 yıl
yekoo

4730-4770-4830-4850-4860-4870

ısıtıp ısıtıp sürme neymiş beyler hadi atiboylar düğün var...


bir (ya da bir kaç) seri öncesinden bir ürünü sadece isim değişikliğiyle sanki yeni birşeymiş gibi sunsaydı ısıtıp ısıtıp koymuş olurdu..


yekoo

ayrı? hepsi aynı mimari sonuçta dd5i çıkartıp 4 takıyo kırpıo hoop alt model.. unutuğun birşey var yeni demiyo nvidia açıklama yapıo ismini değiştirdik diye. bu komple farklı model diye sunuyor. bu çok önemli


senede 3-4 GPU geliştirsinler istersen! farklı segmentlere farklı ihtiyaclara yönelik değişikliklerle elbette farklı model oluyor. bu hareketin nesi yanlış anlamadım fiyatı da ona göre şekil alıyor.. ayrıca "ismini değiştirdik diye açıklama yapıyor" kısmı fazla iyimser kokuyor.
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yekoo 10 yıl
4730-4770-4830-4850-4860-4870
ısıtıp ısıtıp sürme neymiş beyler hadi atiboylar düğün var...
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Flying Nimbus 10 yıl

yekoo

4730-4770-4830-4850-4860-4870

ısıtıp ısıtıp sürme neymiş beyler hadi atiboylar düğün var...


üretim teknolojileri bellekleri hepsini farklı dikkat ettin mi bilmem ama orda kırpma olan sadece 4830 ve 4730 geri kalan kartlar birbirinden çooook ayrı kartlar fakat nvidia ne yapıyor aynı üretim teknolojisi aynı bellekler aynı veriyolu ama isim bir üst jenerasyon
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yerroner 10 yıl
Kötü isimlendirme. 4840 yapın da anlayalım kart nedir ne değildir.
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tolgacem 10 yıl
çok guzel hd4890 ın aynısı hızları dusuk

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kaansen32 10 yıl
4850 den ne farkı var gddr5 ve çekirdek hızlarımı yapısal fark göremedim ama gddr5 iyidir :d:d: ama şuan gereksiz dx11 öncesi gereksiz
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erman_hoca333 10 yıl
çak güzel bi kart olmuş.eğer türkiyedede 117$ dan satılırsa baya iş yapar.herkez 300 dolara dx11 kart alamaz[>:]
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
stok eritmeye ihtyac duyuluyo anlasılan :D
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