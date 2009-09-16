Sapphire'in Radeon HD 4860 Platinum modeli göründü

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DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin kullanıma sunulacağı AMD-ATi cephesinde firmanın iş ortakları, DirectX 10.1 destekli mevcut modeller için yeni alternatifler hazırlamaya devam ediyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Sapphire, 55nm RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4860 Platinum modelini kullanıma sunuyor.

Sapphire tarafından Çin pazarı için hazırlanan ve 640x parelel işlem birimiyle gelen Radeon HD 4860 Platinum modeli 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. 512MB GDDR5 bellekle donatılan yeni modelde Qimonda tarafından hazırlanan GDDR5 bellek yongalarına yer verildiği belirtilirken, grafik işlem biriminin 700MHz'de, belleklerin ise 3000MHz'de görev yaptığı açıklandı.

Dört adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan özel soğutucusu sayesinde hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 5+2 fazlı güç tasarımıyla özellikle hız aşırtma başarımı noktasında merak uyandırmayı başarıyor. İki adet 6-pin güç konnektörüne sahip olan ekran kartı üzerinde HDMI ve DVI ile birlikte DisplayPort ara birimine de yer veriliyor.

Crossfire X teknolojisine destek veren ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Sapphire Radeon HD 4860 Platinum, Çin pazarında 117$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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