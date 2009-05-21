Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı. Grafik işlemci hızı 1GHz'e çıkartılan HD 4890 Atomic modeliyle gündemde olan firmanın yeni ekran kartı tasarım özellikleri, bağlantı opsiyonları ve özel soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. AMD-ATi'nin referans tasarımına kıyasla önemli farklılıklara sahip olan HD 4890 Vapor-X modeline tahmin edilebileceği üzere 55nm RV790 GPU'su güç veriyor.

Sapphire'in çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans karta kıyasla daha serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X'in standart saat hızlarıyla geleceği yani grafik işlem biriminin 850MHz, belleklerinin ise 3900MHz'de görev yapacağı belirtiliyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan yeni ekran kartı, D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak yeni nesil bağlantı teknolojilerine destek veriyor zira kartın üzerinde hem HDMI hem de DisplayPort çıkışları bulunuyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, hız aşırtmalı versiyonuna yönelik hazırlıkların da devam ettiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör