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Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı. Grafik işlemci hızı 1GHz'e çıkartılan HD 4890 Atomic modeliyle gündemde olan firmanın yeni ekran kartı tasarım özellikleri, bağlantı opsiyonları ve özel soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. AMD-ATi'nin referans tasarımına kıyasla önemli farklılıklara sahip olan HD 4890 Vapor-X modeline tahmin edilebileceği üzere 55nm RV790 GPU'su güç veriyor.

Sapphire'in çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans karta kıyasla daha serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X'in standart saat hızlarıyla geleceği yani grafik işlem biriminin 850MHz, belleklerinin ise 3900MHz'de görev yapacağı belirtiliyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan yeni ekran kartı, D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak yeni nesil bağlantı teknolojilerine destek veriyor zira kartın üzerinde hem HDMI hem de DisplayPort çıkışları bulunuyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, hız aşırtmalı versiyonuna yönelik hazırlıkların da devam ettiği belirtiliyor.

Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı
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Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 7 yıl
HD 4890 Vapor x tek kelime ile mükemmel bir kart. 2011 - Battlefield 3 ü tüm özellikleri full açıkta (ultra high)oynuyorum ve akıcı seri ....
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zebede 10 yıl
arkadaşalar bendede bu karttan var.crosfire yapıncaya kadar oldukça memnundum ama ikinci4890 vapor-x i kullanmaya(takınca) başlayınca ister istemez ısı artışıoldu, dolayısıyla fan hızlarını arttırdım.sonuç ses biraz fazla.o kadar parayı bunun olcanı bilseydim tek kartla yetinirdim..tek 4890 lada şuanki bütün oyunları full çözünürlükte oynuyordum.
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Kartını 2.el verseydin 2 tane hd5770 alsaydın sende, 2si tek hd4890 kadar güç harcıyor crossfire düzeninde. Hort?
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thepunisherWZ 10 yıl
3-4 gün sonra yeni sistemimle beraber geliyor.İnşallah beklediğim performansı alırım :)
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srhtctn 10 yıl
arkadaşlar sizce yeni sistem için bu kartı mı seçmeliyim yoksa gtx275 896 mb mi?
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Wildstyle 10 yıl
Ben 2 gün önce Sapphire'nin HD4890'nını aldım ve çokta memnunum...Kartın görünüşü iyi güzel ama bnm kartı değişmem bu modele:)
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YeNiPReNs 10 yıl
helal olsun adamlar yapmış 2 cg 256 bit
gddr 2 deil 3 deil 4 deil 5 yani akıllara zarar fan büyük sessiz ve iyi sogutur resimdeki kart ta kendisiyse fazla söze gerek yok parayı veren düdüyü çalsın.
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neron23 10 yıl
Soğutucu çok güzel olmuş. Ekran kartının BMW'si :D
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x1650Pro 10 yıl
Sapphire bu işi biliyor yalnız sıcaklığı kasa dışına atsaymış daha iyi olurmuş.
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CoreXXX 10 yıl
çok şık duruyor kart, ayrıca direk hdmi ve display port koymaları güzel olmuş ben çevirici ile sevmiyorum, ama neden vga çıkışı koymuşlar onu anlayamadım, bu kartı kullanan vga kullanmaz bence:)) ayrıca kullanan az sayıda sınırlı kişi varsada basit bir adaptorle vga yapabilir, neyse güzel kart sonuçta
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sertacaygun 10 yıl
Piyano siyahı fan kanatlrı süper ince bir detay...
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rikimaru 10 yıl
Sapphire HD4850 Vapor-X 512 MB 256Bit GDDR3 16X
exa.com.tr/...
250 tlye alınıyo.kafam çok karıştı aslında 4830 düşünüyordum ama dedimki az daha çıkimm 4850 alayım.sorada bunu gördüm..sizce değermi 70 tl fark vermeye??
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Emrhny 10 yıl
Kart ama size sorularım olacak?
1)Şuan makinemde sapphire hd 4850 kullanıyorum acaba hd 4890 arasında ne kadar fark olur?
2)Anakartım Gıgabyte EP35C-DS3R bu kartla uyumlu çalışırmı?
Şimdiden teşekkürler!
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razorc 10 yıl
tuttum bu kartı hem görünüş , hem özellikler , hem de çıkış portları açısından çok beğendim :)
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xtreme55 10 yıl
Performansı da görünüşü kadar şatavatlıdır inşallah..
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Fallout 10 yıl
Görüntüsü çok hoş. Fanı sessizse alınabilir. Vapox-X lerin fan sesi hakkında bilgisi olan var mı?
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