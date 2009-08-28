Sharkoon Temptation; Medya PC'ler için mATX kasa

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Komponent üreticisi Sharkoon medya bilgisayarları için kompakt boyutlu yeni bir kasa hazırladı. Firmanın Temptation adını verdiği ve microATX anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı yeni kasa 245 x 310 x 445 mm boyutlarında ve 4.8 Kg ağırlığında. Kompakt yapıda olmasına karşın iki adet 5.25 sürücüye ev sahipliği yapabilen kasanın ön panelinde iki ses ve iki de USB 2.0 portu bulunuyor.

Sadece microATX kasalar ile kullanılabilen ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yan paneli çıkartılabilen Sharkoon Temptation'da soğutma içinse 120mm çapında iki adet fan kullanılıyor.

Aksesuar kitiyle birlikte satışa sunulan Temptation için Sharkoon tarafından açıklanan tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 64.90 Avro ancak kasa, 60 Avro civarı fiyat ile bulunabiliyor.