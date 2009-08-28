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Sharkoon Temptation; Medya PC'ler için mATX kasa

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon Temptation; Medya PC'ler için mATX kasa
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Komponent üreticisi Sharkoon medya bilgisayarları için kompakt boyutlu yeni bir kasa hazırladı. Firmanın Temptation adını verdiği ve microATX anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı yeni kasa 245 x 310 x 445 mm boyutlarında ve 4.8 Kg ağırlığında. Kompakt yapıda olmasına karşın iki adet 5.25 sürücüye ev sahipliği yapabilen kasanın ön panelinde iki ses ve iki de USB 2.0 portu bulunuyor.

Sadece microATX kasalar ile kullanılabilen ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yan paneli çıkartılabilen Sharkoon Temptation'da soğutma içinse 120mm çapında iki adet fan kullanılıyor.

Aksesuar kitiyle birlikte satışa sunulan Temptation için Sharkoon tarafından açıklanan tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 64.90 Avro ancak kasa, 60 Avro civarı fiyat ile bulunabiliyor.


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tekeltoc 10 yıl
Poweri yok galiba.
Bu durumda "Aopen G326 350W Micro ATX" daha hesaplı bir seçenek.
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incinerator 10 yıl
Fiyatı aynı kategorideki diğer kasalara göre gayet uygun.
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