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Sharkoon'dan oyuncular için yeni fare; FireGlider

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon'dan oyuncular için yeni fare; FireGlider
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Komponent üreticisi Sharkoon oyuncuları hedef alarak hazırladığı yeni faresini kullanıma sunuyor. Firmanın FireGlider adını verdiği kablolu tasarıma sahip yeni oyuncu faresi, ergonomik tasarımı, özel deseni ve 6'sı programlanabilir toplam 7 tuşu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Makro kullanımı için entegre bellek birimine sahip olan lazer teknolojisini temel alıyor. Kullanıcılara altı farklı (600, 800, 1200, 1600, 2000 ve 3600 DPI) hasassiyet seçeneği sunan Sharkoon FireGlider, 1.8m uzunluğunda kablo ile geliyor. Aynı segmentteki diğer fareler gibi ağırlığı da ayarlanabilen (118-135 gram) farenin 25 Avro'luk yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Sharkoon'dan oyuncular için yeni fare; FireGlider
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Sharkoon'dan oyuncular için yeni fare; FireGlider
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waltran 10 yıl
çok hoşuma gitti bu fare ya güzel iş a4tech in bi modeline benziyor ama
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einhander 10 yıl
A4 ergonomısı ıle aynı olabılır ama belkıde a4 malzeme kalıtesınden daha ıyıdır
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StreamRolleR 10 yıl
a4 hiç güzel değil bence işcilik 0 kalite yok fp O KADAR
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V1CT0RY 10 yıl
A4-Tech ile Microsoft Habu karışımı olmuş. Tr'de fiyat uygun olursa alınır...
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OverClocK1ng 10 yıl
A4 Tech e yaptırdıkları her halinden belli olyor. Aynı entegre belleğe sahip A4 Tech mouse un birebir aynısı.
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ZvAnA 10 yıl
ben razer mamba'yı bekliyorum.
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No Way Out 10 yıl
A4 Tech oscar 740k çakması ama ergonomisi güzel 30ytl gibi bir fiyata satılırsa alınabilir
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lokmanbey 10 yıl
a4 çok iyi bişiyde bide çakmasını mı yapacaklar :D
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stradivardi 10 yıl
nasıl çakma a4 ya fare daha ne kadar farklı olacak a4 e göre çok kaliteli görünüyor bu arada renklerde müthiş olmuş yakından görmek lazım elbette
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Vuze 10 yıl
bence cok güzel haber için teşekkürler
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-VesselaM- 10 yıl
çakma a4 olmuş sanki :D:D
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max975 10 yıl
renkler çok şık olmuş
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TELESCOPE 10 yıl
fare uçmuş
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RavingLunatic 10 yıl
Bariz çalıntı model :)
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Trio 10 yıl
Çok değişik bir dizayn hatta a4tech in mousuna bile benzemiyor.
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