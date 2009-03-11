Sharkoon'dan oyuncular için yeni fare; FireGlider

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Komponent üreticisi Sharkoon oyuncuları hedef alarak hazırladığı yeni faresini kullanıma sunuyor. Firmanın FireGlider adını verdiği kablolu tasarıma sahip yeni oyuncu faresi, ergonomik tasarımı, özel deseni ve 6'sı programlanabilir toplam 7 tuşu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Makro kullanımı için entegre bellek birimine sahip olan lazer teknolojisini temel alıyor. Kullanıcılara altı farklı (600, 800, 1200, 1600, 2000 ve 3600 DPI) hasassiyet seçeneği sunan Sharkoon FireGlider, 1.8m uzunluğunda kablo ile geliyor. Aynı segmentteki diğer fareler gibi ağırlığı da ayarlanabilen (118-135 gram) farenin 25 Avro'luk yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.

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