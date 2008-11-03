Shuttle Atom 330 işlemcili mini-bilgisayarı X27D'nin satışına başlıyor

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SFF olarak bilinen kompakt boyutlu bilgisayarların arkasındaki önemli isimlerden ve ilgili segmentin en aktif oyuncularından biri olan Shuttle, Intel'in çift çekirdekli Atom platformunu temel alan yeni mini-bilgisayarının satışına başlıyor. X27D kod adlı yeni model, Intel'in 1.6GHz'de çalışan pasif soğutmalı Atom 330 işlemcisini kullanıyor ve 2GB'a kadar bellek desteğiyle geliyor.

250 x 185 x 70 mm boyutlarında olan ve 945GC yonga setli Mini-ITX anakartın kullanıldığı sistemde bir adet PATA ve iki adet te SATA-II portu bulunuyor. Gigabit ethernet ile 6 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip olan Shuttle X27D'nin grafik alt yapısını Intel'in entegre grafik işlemcisi (GMA 950) üstlenirken görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörleri destekleniyor.

Shuttle'ın çift çekirdekli Atom işlemcisini kullanan yeni mini-bilgisayarının Avrupa satış fiyatı yaklaşık 215 Avro seviyesinde.