Shuttle Atom tabanlı yeni bilgisayarı X27'yi kullanıma sundu

Hazırladığı kompakt boyutlu bilgisayarlar ile dikkat çeken ve SFF segmentinde bilgisayarların en büyük destekçilerinden biri olan Shuttle, Intel'in Atom platformunu kullanan yeni bilgisayarı X27'yi kullanıma sundu.250x185× 70mm boyutlarında olan X27, Intel'in Atom platformunu kullanıyor yani 1.6GHz'de görev yapan Atom N230 işlemcisini kullanıyor ve 945GC yonga setli anakart ile geliyor.
Kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sine sahip olan sistem 2GB'a kadar DDR-II bellek desteği sunuyor. 1.7Kg ağırlığında olan "nettop" üzerinde 2.5" boyutunda disk kullanılırken kapasite kullanıcılar tarafından belirlenebiliyor.
Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan anakart ayrıca 6 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliklerini de destekliyor. Tasarımı ve boyutu itibariyle oturma odalarına da girmeyi hedefleyen sistem yurt dışında 160$'dan başlayan fiyatlar ile kullanıma sunulurken bellek ve disk tercihi gibi detayla rile fiyatın yükselebileceğini de belirtelim.
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İlerideki muhabbetleri buradan yaparız artık. Senin 50" plasmanda hangi işlemci var ? Remi kaç VB gibi