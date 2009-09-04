Shuttle dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarında openSUSE kullanıyor

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Mini-bilgisayar pazarının önde gelen oyuncularından Shuttle, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayar çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın X500V kod adını taşıyan yeni bilgisayarı, aynı segmentte yer alan rakip pek çok modelden farklı olarak Windows versiyonları yerine en popüler Linux dağıtımlarından birisi olan openSUSE 11.1 ile birlikte geliyor.

Intel Atom platformunu temel alan ve çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanan (1.6GHz) sistemin tercihe göre 1 veya 2GB bellek ile alınabileceği belirtiliyor. 160GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı sabit disk seçeneği ile satışa sunulan Shuttle X500V'nin grafik operasyonlarını ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimi üstleniyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen 15.6-inç ekrana sahip yeni panel bilgisayarda ayrıca 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, 6 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi ve toplamda 5 adet USB 2.0 portu gibi detaylara da veriliyor.

Shuttle'ın iki yıllık garanti ile satışa sunacağı X500V'nin yurt dışı için belirlenen başlangıç fiyatı 444 Avro olarak açıklandı.

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