Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7" ekranlı yeni bir model daha ekliyor

Mini bilgisayar profesyoneli Shuttle, kış kreasyonunun yeni üyesi olan D 1416S kod adlı bilgisayarını kullanıma sunuyor. 29.5 x 20 x 18.5 cm boyutlarında olan sistem, Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip. İkinci ekran olarak kullanılmak üzere 800 x 480 çözünürlüğünde 7" ekran ile donatılsn sisteme Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo E7200 işlemcisi güç veriyor.
1GB kapasitesli sistem belleği ve 500GB'lık sabit disk ile donatılan bilgisayarın grafik alt yapısından Intel'in entegre grafik işlemci ailesinin DirectX 9 destekli temsilcilerinden GMA X3100 sorumlu. DVD yazıcı ve 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan sistem kompakt boyutu ve özellikleriyle HTPC alternatifi arayan kullanıcılara göz kırpıyor.
Shuttle D 1416S'nin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 899 Avro olarak belirlenmiş.
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bu ürün türkiye piyasasında tutmaz paylaşım için teşekkürler...
bir htpc kasa alacak olsam bunu kesinlikle almam. neden mi?
hdmi çıkış yok
optik ses çıkışı yok
ayrıca arkadaki salkım-saçak duran kablolar da hiç hoş durmuyor.