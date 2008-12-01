Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7" ekranlı yeni bir model daha ekliyor

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Mini bilgisayar profesyoneli Shuttle, kış kreasyonunun yeni üyesi olan D 1416S kod adlı bilgisayarını kullanıma sunuyor. 29.5 x 20 x 18.5 cm boyutlarında olan sistem, Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip. İkinci ekran olarak kullanılmak üzere 800 x 480 çözünürlüğünde 7" ekran ile donatılsn sisteme Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo E7200 işlemcisi güç veriyor.

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1GB kapasitesli sistem belleği ve 500GB'lık sabit disk ile donatılan bilgisayarın grafik alt yapısından Intel'in entegre grafik işlemci ailesinin DirectX 9 destekli temsilcilerinden GMA X3100 sorumlu. DVD yazıcı ve 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan sistem kompakt boyutu ve özellikleriyle HTPC alternatifi arayan kullanıcılara göz kırpıyor.

Shuttle D 1416S'nin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 899 Avro olarak belirlenmiş.

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