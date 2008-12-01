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Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7" ekranlı yeni bir model daha ekliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7
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Mini bilgisayar profesyoneli Shuttle, kış kreasyonunun yeni üyesi olan D 1416S kod adlı bilgisayarını kullanıma sunuyor. 29.5 x 20 x 18.5 cm boyutlarında olan sistem, Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip. İkinci ekran olarak kullanılmak üzere 800 x 480 çözünürlüğünde 7" ekran ile donatılsn sisteme Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo E7200 işlemcisi güç veriyor.

Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7
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1GB kapasitesli sistem belleği ve 500GB'lık sabit disk ile donatılan bilgisayarın grafik alt yapısından Intel'in entegre grafik işlemci ailesinin DirectX 9 destekli temsilcilerinden GMA X3100 sorumlu. DVD yazıcı ve 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan sistem kompakt boyutu ve özellikleriyle HTPC alternatifi arayan kullanıcılara göz kırpıyor.

Shuttle D 1416S'nin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 899 Avro olarak belirlenmiş.

Shuttle mini-bilgisayar ailesine 7
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Serciey 11 yıl
Türkiye'de kim satıyor Shuttle'ı. HızlıSistem idi peki şimdi?
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bigdede 11 yıl
geçen gün aynı haber yokmuydu yaw


bu ürün türkiye piyasasında tutmaz paylaşım için teşekkürler...
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altanelk 11 yıl
Arkadaki salkım saçak duran kablolar dvr karta ait arkadaşım zaten bu tür kasalar daha ziyade güvenlik kamerası sistemlerinde kullanışlı olacaktır mönitör derdi olmayacagı için
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max975 11 yıl
görüntü iyi netlik
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mcok 11 yıl
haber için teşekkürler ama,
bir htpc kasa alacak olsam bunu kesinlikle almam. neden mi?
hdmi çıkış yok
optik ses çıkışı yok
ayrıca arkadaki salkım-saçak duran kablolar da hiç hoş durmuyor.
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