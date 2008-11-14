Shuttle XPC serisi yeni bilgisayarını kullanıma sunuyor

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Hazırladığı kompakt boyutlu bilgisayarlar ile dikkat çeken ve segmentin en aktif firmalarından birisi olan Shuttle, XPC serisinin yeni temsilcilerinden SG45H7 kodlu modelin satışına başlıyor. 32.5 x 20.8 x 18.9 cm boyutlarında olan Alüminyum kasalı ve Siyah renkli sistem, Intel platformunu temel alıyor ve firmanın en güncel çipsetlerinden biri olan G45 yonga setli anakart ile geliyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle yine Intel'in DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GMA X4500 HD kod adlı entegre grafik işlem birimine sahip olan bilgisayar ayrıca dileyen kullanıcılar için PCIe 2.0 destekli PCIe X16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyabiliyor.

LGA775 formundaki 65nm ve 45nm Intel işlemciler ile kullanılabilen sistem 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği de sunuyor. Gigabit ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan bilgisayar 300 watt'lık güç kaynağı ile donatılmış durumda. Ayrıca üç adet SATA-II diskin kullanılabilmesine olanak tanıyan sistemde iki adet eSATA ve bir Firewire portu da bulunuyor.

Shuttle XPC SG45H7'nin yurt dışı satış fiyatı ise 319 Avro olarak belirlenmiş.

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