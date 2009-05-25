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Shuttle'dan VIA Nano işlemcili iki yeni masaüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'nın düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesine olan talep artıyor! Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Nano işlemcili Dell sunuculardan sonra kompakt boyutlu bilgisayar pazarının iddialı oyuncularından Shuttle da VIA Nano platformunu temel alan iki yeni sistem hazırladı. Firmanın önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında göstermeyi planladığı XS29 ve XS29F kod adlarını taşıyan Embedded Slim serisi yeni sistemlerin özellikle yer sıkıntısı çekilen ofisler için ideal olduğu belirtiliyor.

Shuttle cephesinden gelen bilgilere göre XS29 modelinde yüksek performanslı Nano L serisi işlemci ailesinin, XS29F modelinde ise enerji verimli Nano U serisi işlemci ailesinin kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle düşük güç tüketimi konusunda iddialı olması beklenen yeni sistemlerin Computex fuarını takiben satışa sunulması bekleniyor.

Shuttle'dan VIA Nano işlemcili iki yeni masaüstü bilgisayar
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1963bursa 10 yıl
VIA köklü bir firmadır, üstüne üstlük çok kaliteli ürünler çıkarmıştır, yıllarca bir çok via yongasetli amd tabanlı sistem kurdum kullandım, tavsiye ederim, kaliteli ürünler yapar, nano işlemcilerinin de kaliteli ve güçlü olacağını düşünüyorum, fiyatlar belli olsun bu sistemlerden de alabilirim, kesin bildiğim bir şey varsa o da intelin aksine VIA ürünlerin ederine satılacağıdır, bir malı aldığımda acaba dolandırıldımmı, pahalı mı gibi soru işaretleriyle pc kullanacağıma intelden daha fazla güvendiğim VIA'ya yönelirim. Ha işimi de mükemmelen görür bunu da söylemek lazım.
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bazdaran 10 yıl
Yalnız bunlar zaten ofis ve benzeri performans beklenmeyen yerler için tasarlanmış ürünler. Hala resmi kurumlarımızın bir çoğu sadece ofis işlemlerinin yapılacağı bilgisayarlara 1500-2000 lira para ödüyor. Yazık bunların hepsi ithal ürün.
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Confusion 10 yıl
öyle diyorsun da sayın yönetici, tofaş yeni model çıkartmış, 0-100'e 3sn'de çıkıyormuş desen kim inanır...
via bu...
millet alışmış yavaşlığına kimse kendisinden performans beklemiyor...


bu dediğnizle konunun alakasını kestirmek mümkün değil!

"arkadaşı" atom işlemcili ürün alıpta beğenmeyen üye VIA markalı ürüne hiçbir dayanak göstermeden laf ediyor! siz de eski VIa ürünlerine dayanarak konuyu haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz

bu durum: konu kirliliği ve firma karalama çabasına örnektir
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CoreXXX 10 yıl
valla şimdi buna biçilecek fiyata gider kadıköyden 2 el kasa alırım bundan daha iyi olur ufak iyidir diye kazığı sokuyorlar, bir arkadaşım atom platformlu böyle bi sistem aldı e hd videoyu oynatmıyor ne işe yararki vistada yükleyince pc at arabası gibi çalışıyor
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

valla şimdi buna biçilecek fiyata gider kadıköyden 2 el kasa alırım bundan daha iyi olur ufak iyidir diye kazığı sokuyorlar, bir arkadaşım atom platformlu böyle bi sistem aldı e hd videoyu oynatmıyor ne işe yararki vistada yükleyince pc at arabası gibi çalışıyor



ürünün performansını biliyorsanız bizimle paylaşın; fuar ve haber takip etmemiz gerekmez! bu ürünün arkadaşınızın aldığı atom cpulu modelle hiçbir alakası yok.

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Türkiye pazarında çeşit ve uygun fiyat görmek için başta VIA cpu ve çipsetlerine 2. planda ise diğer üreticilere forum olarak önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum
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CoolnQuiet 10 yıl
Nettoplar bundan daha küçüktür. El kadar birşeyler zaten. :)
VIA Nano ların güç tüketimi ve performansı Atom'dan daha iyi olmasına rağmen, Nvidia'nın ION platformunda VIA Nano işlemcilerini kullanmaması da ayrı bir gariptir. Böyle bir birliktelik olsa, nettop/netbox segmentini domine ederlerdi muhtemelen.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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