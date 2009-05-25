Shuttle'dan VIA Nano işlemcili iki yeni masaüstü bilgisayar

VIA'nın düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesine olan talep artıyor! Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Nano işlemcili Dell sunuculardan sonra kompakt boyutlu bilgisayar pazarının iddialı oyuncularından Shuttle da VIA Nano platformunu temel alan iki yeni sistem hazırladı. Firmanın önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında göstermeyi planladığı XS29 ve XS29F kod adlarını taşıyan Embedded Slim serisi yeni sistemlerin özellikle yer sıkıntısı çekilen ofisler için ideal olduğu belirtiliyor.
Shuttle cephesinden gelen bilgilere göre XS29 modelinde yüksek performanslı Nano L serisi işlemci ailesinin, XS29F modelinde ise enerji verimli Nano U serisi işlemci ailesinin kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle düşük güç tüketimi konusunda iddialı olması beklenen yeni sistemlerin Computex fuarını takiben satışa sunulması bekleniyor.
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bu dediğnizle konunun alakasını kestirmek mümkün değil!
"arkadaşı" atom işlemcili ürün alıpta beğenmeyen üye VIA markalı ürüne hiçbir dayanak göstermeden laf ediyor! siz de eski VIa ürünlerine dayanarak konuyu haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz
bu durum: konu kirliliği ve firma karalama çabasına örnektir
ürünün performansını biliyorsanız bizimle paylaşın; fuar ve haber takip etmemiz gerekmez! bu ürünün arkadaşınızın aldığı atom cpulu modelle hiçbir alakası yok.
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Türkiye pazarında çeşit ve uygun fiyat görmek için başta VIA cpu ve çipsetlerine 2. planda ise diğer üreticilere forum olarak önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum
VIA Nano ların güç tüketimi ve performansı Atom'dan daha iyi olmasına rağmen, Nvidia'nın ION platformunda VIA Nano işlemcilerini kullanmaması da ayrı bir gariptir. Böyle bir birliktelik olsa, nettop/netbox segmentini domine ederlerdi muhtemelen.