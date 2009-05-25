Shuttle'dan VIA Nano işlemcili iki yeni masaüstü bilgisayar

VIA'nın düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesine olan talep artıyor! Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Nano işlemcili Dell sunuculardan sonra kompakt boyutlu bilgisayar pazarının iddialı oyuncularından Shuttle da VIA Nano platformunu temel alan iki yeni sistem hazırladı. Firmanın önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında göstermeyi planladığı XS29 ve XS29F kod adlarını taşıyan Embedded Slim serisi yeni sistemlerin özellikle yer sıkıntısı çekilen ofisler için ideal olduğu belirtiliyor.

Shuttle cephesinden gelen bilgilere göre XS29 modelinde yüksek performanslı Nano L serisi işlemci ailesinin, XS29F modelinde ise enerji verimli Nano U serisi işlemci ailesinin kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle düşük güç tüketimi konusunda iddialı olması beklenen yeni sistemlerin Computex fuarını takiben satışa sunulması bekleniyor.

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