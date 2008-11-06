Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle'den Radeon HD 4850 opsiyonlu mini-bilgisayar; XPS H7 7800H

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,4b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Shuttle'den Radeon HD 4850 opsiyonlu mini-bilgisayar; XPS H7 7800H
Tam Boyutta Gör

Kompakt boyutlu bilgisayarlarıyla ün kazanan Shuttle, kullanıcılarına yeni bir model daha sunuyor. Firmanın XPS H7 7800H kod adlı mini-bilgisayarı 32.6 x 20.8 x 19 cm boyutlarında ve Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip. Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini temel alan anakart üzerine inşa edilen sistem ile birlikte çift çekirdekli Athlon veya dört çekirdekli Phenom X4 işlemcileri tercih edilebiliyor.

4GB bellek ve 1TB'lık depolama kapasitesi sunabilen XPS H7 7800H, DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciye sahip olan mini bilgisayarda ayrıca dileyen kullanıcılar Radeon HD 3650/GeForce 9600GT/Radeon HD 4850 gibi harici ekran kartı çözümlerini de tercih edebiliyor. Optik sürücü olarak Blu-ray yazıcısıyla gelen bilgisayar, çoklu kart okuyucu ve tv alıcısı gibi ekstra detaylara da sahip.

D-Sub, HDMI, FireWire, USB ve eSATA konnektörleriyle donatılan sistemde işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business veya Ultimate tercih edilebiliyor. Shuttle'ın kullanıcılar ile buluşmaya başlayan yeni sistemi, 582 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatına sahip.

Shuttle'den Radeon HD 4850 opsiyonlu mini-bilgisayar; XPS H7 7800H
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 11 yıl
Kücük dev süper bir olay ama ne bileyim biraz itici bir durum o kadar güvenilmez gibi hissettiriyor ilk bakısta :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 11 yıl
özellikleri gerçekten çok güzelmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 11 yıl
evettt tam HTPC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 11 yıl
süper bişi yha boyutlara bakarmısınız :) açıkçası bi 106 ekran LCD televizyonum olsa direk böyle bişi toplardım kendime ve tadını çıkarırdım :)güsel bi alet olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 11 yıl
HDMI to DVI dönüştürücü sayesinde DVI elde edersin... Haber başlığını okuyunca bende 4850li bir PC sandım... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
besleme 11 yıl
hani DVI nerde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Dead Space (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim