Shuttle'den Radeon HD 4850 opsiyonlu mini-bilgisayar; XPS H7 7800H

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Kompakt boyutlu bilgisayarlarıyla ün kazanan Shuttle, kullanıcılarına yeni bir model daha sunuyor. Firmanın XPS H7 7800H kod adlı mini-bilgisayarı 32.6 x 20.8 x 19 cm boyutlarında ve Siyah renkli Alüminyum kasaya sahip. Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini temel alan anakart üzerine inşa edilen sistem ile birlikte çift çekirdekli Athlon veya dört çekirdekli Phenom X4 işlemcileri tercih edilebiliyor.

4GB bellek ve 1TB'lık depolama kapasitesi sunabilen XPS H7 7800H, DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciye sahip olan mini bilgisayarda ayrıca dileyen kullanıcılar Radeon HD 3650/GeForce 9600GT/Radeon HD 4850 gibi harici ekran kartı çözümlerini de tercih edebiliyor. Optik sürücü olarak Blu-ray yazıcısıyla gelen bilgisayar, çoklu kart okuyucu ve tv alıcısı gibi ekstra detaylara da sahip.

D-Sub, HDMI, FireWire, USB ve eSATA konnektörleriyle donatılan sistemde işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business veya Ultimate tercih edilebiliyor. Shuttle'ın kullanıcılar ile buluşmaya başlayan yeni sistemi, 582 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatına sahip.

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