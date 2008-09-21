Shuttle'ın yeni bilgisayarı D10, 7" dokunmatik ekranla geliyor

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SFF (Small Form Factor) olarak tabir edilen kompakt boyutlu bilgisayar segmentinin yaratıcılarından ve günümüzdeki en büyük destekçilerinden biri olan Shuttle, D10 kod adlı yeni modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın HTPC olarak ta kullanılabilecek D10 modeli üzerinde dokunmatik kontrollü 7" ekran yer alıyor. Yani dileyen kullanıcılar monitör bağımsız olarak fotoğraflarını, videolarını ve diğer çoklu ortam dosyalarını kasa üzerindeki dokunmatik ekran vasıtasıyla görüntüleyebilecekler. Shuttle'ın 7" (800x480) ekranlı ilk masaüstü bilgisayarı oduğu belirtilen D10'un genel özellikleri ise şu şekilde;

Intel Core 2 Duo, Core 2 Duo E4000, Pentium E2000 veya Celeron 400 serisi işlemci

Intel G31 + ICH7 yonga seti

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği

Intel'in DirectX 9 destekli GMA X3100 entegre grafik işlemcisi

5.1 kanal ses desteği

2x SATA-II portu

4x USB 2.0 portu

Japonya'da kullanıma sunulan Shuttle D10'ın 410$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

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