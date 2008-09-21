Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle'ın yeni bilgisayarı D10, 7" dokunmatik ekranla geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Shuttle'ın yeni bilgisayarı D10, 7
Tam Boyutta Gör

SFF (Small Form Factor) olarak tabir edilen kompakt boyutlu bilgisayar segmentinin yaratıcılarından ve günümüzdeki en büyük destekçilerinden biri olan Shuttle, D10 kod adlı yeni modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın HTPC olarak ta kullanılabilecek D10 modeli üzerinde dokunmatik kontrollü 7" ekran yer alıyor. Yani dileyen kullanıcılar monitör bağımsız olarak fotoğraflarını, videolarını ve diğer çoklu ortam dosyalarını kasa üzerindeki dokunmatik ekran vasıtasıyla görüntüleyebilecekler. Shuttle'ın 7" (800x480) ekranlı ilk masaüstü bilgisayarı oduğu belirtilen D10'un genel özellikleri ise şu şekilde;

  • Intel Core 2 Duo, Core 2 Duo E4000, Pentium E2000 veya Celeron 400 serisi işlemci
  • Intel G31 + ICH7 yonga seti
  • 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği
  • Intel'in DirectX 9 destekli GMA X3100 entegre grafik işlemcisi
  • 5.1 kanal ses desteği
  • 2x SATA-II portu
  • 4x USB 2.0 portu

Japonya'da kullanıma sunulan Shuttle D10'ın 410$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

Shuttle'ın yeni bilgisayarı D10, 7
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01Mrt 11 yıl
her zamanki gibi pahalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
evet fiyatı o kadar uygun değil birde ülkemizde bu fiyat ne kadar olur[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Monster T2-REX M860TU video inceleme 11 yıl Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim