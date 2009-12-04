SilverStone yeni kasa modeli Fortress FT02'nin satışına başlıyor

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Kalite çıtası yüksek bilgisayar komponentleriyle tanınan SilverStone, Fortress FT02 isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. 212 x 497 x 616 mm boyutlarında ve 15 Kg ağırlığında olan Fortress FT02'nin yapısında alimünyum kullanılıyor. 90 derece döndürülmüş anakart yerleşimine sahip olan FT02, geniş iç hacmiyle ATi Radeon HD 5970 gibi uzun boylu ekran kartlarına da tam destek sunuyor.

Köşeli hatlar yerine yumuşak kenarlara sahip sade bir tasarım anlayışının ürünü olan kasa, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sünger kaplı iç tasarımıyla dikkat çeken SilverStone Fortress FT02, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelindeki ses ve USB portlarıyla harici donanımlara hızlı bağlantı olanağı tanıyor.

Dört adet fan ile gelen kasada , fanların iki farklı noktada konumlandırıldığını görüyoruz. Üst kısma yerleştirilen 120mm çapındaki fan 1200 devir/dakika hızında çalışırken, açılı yerleştirilen anakart bölümü için alt kısma konumlandırılan 180mm'lik fanlar ise 700 - 1000 devir/dakika hızlarında çalışıyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk ve pencereli ya da penceresiz olmak üzere çift panel seçenekleriyle gelen SilverStone Fortress FT02'nin, 200 Avro civarında bir fiyatlandırma ile önümüzdeki hafta satışa sunulması bekleniyor.

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