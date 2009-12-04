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SilverStone yeni kasa modeli Fortress FT02'nin satışına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,5b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone yeni kasa modeli Fortress FT02'nin satışına başlıyor
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Kalite çıtası yüksek bilgisayar komponentleriyle tanınan SilverStone, Fortress FT02 isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. 212 x 497 x 616 mm boyutlarında ve 15 Kg ağırlığında olan Fortress FT02'nin yapısında alimünyum kullanılıyor. 90 derece döndürülmüş anakart yerleşimine sahip olan FT02, geniş iç hacmiyle ATi Radeon HD 5970 gibi uzun boylu ekran kartlarına da tam destek sunuyor.

Köşeli hatlar yerine yumuşak kenarlara sahip sade bir tasarım anlayışının ürünü olan kasa, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sünger kaplı iç tasarımıyla dikkat çeken SilverStone Fortress FT02, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelindeki ses ve USB portlarıyla harici donanımlara hızlı bağlantı olanağı tanıyor.

Dört adet fan ile gelen kasada , fanların iki farklı noktada konumlandırıldığını görüyoruz. Üst kısma yerleştirilen 120mm çapındaki fan 1200 devir/dakika hızında çalışırken, açılı yerleştirilen anakart bölümü için alt kısma konumlandırılan 180mm'lik fanlar ise 700 - 1000 devir/dakika hızlarında çalışıyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk ve pencereli ya da penceresiz olmak üzere çift panel seçenekleriyle gelen SilverStone Fortress FT02'nin, 200 Avro civarında bir fiyatlandırma ile önümüzdeki hafta satışa sunulması bekleniyor.

SilverStone yeni kasa modeli Fortress FT02'nin satışına başlıyor
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SilverStone yeni kasa modeli Fortress FT02'nin satışına başlıyor
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Annalyze 9 yıl
KÜÇÜK :D
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einhander 9 yıl
bayılıyorum şu ss e sade ve cok kalıtelı kasalar yapıyorlar butce musaıt olsa alınmayacak urun degıl
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Momo-Oz 9 yıl
oha fiyata bak O.o 500ytl
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K58 9 yıl
İyi güzelde maksat uzun ekran kartları ise o paraya iyi bir full tower kasada alınabilir,tabiki zevk meselesi aynı zamanda.
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4Ottoman 9 yıl
daha ucuz olsaydı keşke.
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syler23 9 yıl
bence çok hoş tasarımı kasanın. inşallah yazın toplayacağım pc ye alabilirim.. :D:D
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OverClocK1ng 9 yıl
Lian Li işte. Parası çok olana anca. :(
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aykutx 9 yıl

OverClocKing

Lian Li işte. Parası çok olana anca. :(

Lianli mi?
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saintroyo 9 yıl

OverClocKing

Lian Li işte. Parası çok olana anca. :(



kasa galiba silverstone. öyle yazıyor.
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HOWTEK 9 yıl

OverClocKing

Lian Li işte. Parası çok olana anca. :(


okumadan cevap yazan biri daha
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DnR 9 yıl
Çok güzelmiş.Parasıda güzelmiş.
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Thehunt 9 yıl
malesef kardeş :(
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MrPerFormance 9 yıl
Evet güzel tasarım.
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aykutx 9 yıl
Anakart tepsisi çıkarılabiliyormu acaba?
İşlemciye denk gelen yerdeki pencere çok iyi düşünülmüş.
Soğutucu montajlarında büyük kolaylık.
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TELESCOPE 9 yıl
bir yenilikle daha tanıştık paylaşım için teşekkürler
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say me 9 yıl
güzel olan herşey pahalı olmak zorudan mı?:)tam pencereli olsa daha hoş gözükürmüş.
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