SilverStone yeni kasası Raven RV02'yi kullanıma sunuyor

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SilverStone ilk defa geçtiğimiz ay Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarında tanıttığı Raven RV02 kasasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Profesyonel kullanıcılar ve oyuncular için hazırlanan RV02 tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Bir önceki modelde (RV01) olduğu gibi anakartın 90 derece dik açıyla yerleştirildiği RV02, 212 x 503 x 643 boyutlarında. Üzerinde 8 adet 5.25-inç sürücü yuvası bulunan ancak sabit disk kurulum ihtiyaçları dolayısıyla sadece beş slotun kullanılabildiği kasa üzerinde ayrıca iki adet ses ve iki adet de USB portu bulunuyor.

Geniş iç hacmi ile eATX anakartlarla da uyumlu olan Raven RV02'de kasa için hava soğutma için üçü 700-1000 debir/dakika hızlarında çalışan 180mm, diğeri ise 950 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik olmak üzere toplamda dört fanla geliyor. Üçü ortaya, diğeri ise arka kısma konumlandırılan Raven RV02'de kasa içi soğutma tasarımı Stack Effect prensibi ekseninde ısınan hava yükselir prensibi baz alınarak, dikey yerleştirilen anakart sayesinde kasa içerisinde ısınan havanın üst kısımdan dışarı atılabildiği bu sayede daha yüksek kasa içi soğutma performansı elde edilebildiği belirtiliyor.

Mat Siyah rengi ve kaslı görünümüyle dikkat çekici bir tasarıma sahip olan SilverStone RV02'nin Ağustos ayında 130 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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