SilverStone'dan HTPC'ler için yeni Mini-ITX kasa; Sugo SGO5

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Hazırladığı kalite çıtası yüksek kasa ve güç kaynaklarıyla pazarın önde gelen oyunculardan biri olan SilverStone, HTPC kurmak veya kompakt boyutlu yeni bir bilgisayar toplamak isteyenler için hazırladığı SFF formundaki yeni kasasını duyurdu. Firmanın Sugo serisi dahilinda hazırladığı SG05 kod adlı yeni kasası 218 x 276 x 175 mm boyutlarında ve firmanın iddiasına göre segmentinin en küçük örneklerinden biri durumunda.

80 Plus sertifikasına sahip 300 watt'lık güç kaynağı ile gelen kasanın mini-ITX ve mini-DTX anakartlar ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca SilverStone'un açıklamalarına göre kullanıcılar kompakt boyutlu kasayı boyu 230mm'ye kadar olan güncel ekran kartarıyla da kullanabilecekler. 120mm'lik fana sahip olan SilverStone SG05, 1x 3,5" ve 2x 2,5" sabit diske ev sahipliği yapabiliyor.

Ses ve USB konnektörlerini de sahip olan kasanın Ocak ayı içerisinde 83 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.