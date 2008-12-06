Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan HTPC'ler için yeni Mini-ITX kasa; Sugo SGO5

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,9b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SilverStone'dan HTPC'ler için yeni Mini-ITX kasa; Sugo SGO5
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı kalite çıtası yüksek kasa ve güç kaynaklarıyla pazarın önde gelen oyunculardan biri olan SilverStone, HTPC kurmak veya kompakt boyutlu yeni bir bilgisayar toplamak isteyenler için hazırladığı SFF formundaki yeni kasasını duyurdu. Firmanın Sugo serisi dahilinda hazırladığı SG05 kod adlı yeni kasası 218 x 276 x 175 mm boyutlarında ve firmanın iddiasına göre segmentinin en küçük örneklerinden biri durumunda.

80 Plus sertifikasına sahip 300 watt'lık güç kaynağı ile gelen kasanın mini-ITX ve mini-DTX anakartlar ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca SilverStone'un açıklamalarına göre kullanıcılar kompakt boyutlu kasayı boyu 230mm'ye kadar olan güncel ekran kartarıyla da kullanabilecekler. 120mm'lik fana sahip olan SilverStone SG05, 1x 3,5" ve 2x 2,5" sabit diske ev sahipliği yapabiliyor.

Ses ve USB konnektörlerini de sahip olan kasanın Ocak ayı içerisinde 83 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
bu kasaya 300w mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme 10 yıl Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim