Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan medya bilgisayarları (HTPC) için yeni kasa; GD03

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SilverStone'dan medya bilgisayarları (HTPC) için yeni kasa; GD03
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde duyurduğu 400 Watt kapasiteli pasif güç kaynağı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken SilverStone, oturma odalarını hedef alan HTPC yani medya bilgisayarları için yeni bir kasa hazırlıyor. Firmanın GD03 kod adını taşıyan yeni kasa modeli 425 x 182.2 x 436 mm boyutlarında ve 7.85 Kg ağırlığında.

İki adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa ayrıca iki üzerinde yer alan iki "hot swap" uyumlu sürücü yuvası ile çift sabit disk kullanımına olanak tanıyor. Ön panelinde bulunan girş/çıkış bölümünde çift ses, bir adet FireWire ve iki adet USB 2.0 portuna yer verilen kasa iç kısımda ise 5x 3.5-inç sürüc yuvasına sahip.

2050 devir / dakika hızında çalışan ve 21dBA gürültü yaratan iki adet 80mm'lik fanın soğuttuğu SilverStone GD03'ün önümüzdeki haftalarda yaklaşık 190 Avro'luk fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

SilverStone'dan medya bilgisayarları (HTPC) için yeni kasa; GD03
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orqun_0693 10 yıl
gider 5 liraya hurdacıdan 1900 lu yılların monıtorun altına konulan kasalarından alır bıguzlde boyarım bundan daha gzl yaparım wallaha xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KingTheodon 10 yıl
190 € mu daha neler artık zıpla diyince zıplıyor mu bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 10 yıl
Geceleri yatarken kilit vurmak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
yaw dayanamadım normal kasanın yan yatırılmış hali deyilmi allaaşkına bi baksanıza
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
la bu neyaa 190= 400 $ Avro nesatıyorsun anlamadım 400 $ ici ful kasa var arkadaş
altı üstü kasa hanı alırsın Thermaltake VH6000SWA anlarım oda 250$ larda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 10 yıl
Türkiye fiyatı 600 TL olur heralde (!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARKU 10 yıl
kalite+fiyat deyince silverstone
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Wii Sports Resort inceleme videosu 10 yıl SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim