SilverStone'dan medya bilgisayarları (HTPC) için yeni kasa; GD03

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Geçtiğimiz günlerde duyurduğu 400 Watt kapasiteli pasif güç kaynağı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken SilverStone, oturma odalarını hedef alan HTPC yani medya bilgisayarları için yeni bir kasa hazırlıyor. Firmanın GD03 kod adını taşıyan yeni kasa modeli 425 x 182.2 x 436 mm boyutlarında ve 7.85 Kg ağırlığında.

İki adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa ayrıca iki üzerinde yer alan iki "hot swap" uyumlu sürücü yuvası ile çift sabit disk kullanımına olanak tanıyor. Ön panelinde bulunan girş/çıkış bölümünde çift ses, bir adet FireWire ve iki adet USB 2.0 portuna yer verilen kasa iç kısımda ise 5x 3.5-inç sürüc yuvasına sahip.

2050 devir / dakika hızında çalışan ve 21dBA gürültü yaratan iki adet 80mm'lik fanın soğuttuğu SilverStone GD03'ün önümüzdeki haftalarda yaklaşık 190 Avro'luk fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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