SilverStone'dan medya bilgisayarları için kompakt yapılı işlemci soğutucus

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Komponent üreticisi SilverStone, HTPC olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarları için hazırladığı kompakt yapılı işlemcili soğutucusunu duyurdu. 93 x 36.5 x 93 mm boyutlarında ve 310 gram ağırlığında olan NT07-775 kod adlı yeni soğutucu, Bakır tabanlı yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip.

1200-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve dönüş hızına göre 15-23dbA arası gürültü yaratan 90mm'lik fanın kullanıldığı soğutucu, sadece Intel'in LGA775 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Ocak ayında satışına başlanacak olan SilverStone NT07-775'in yurt dışı satış fiyatı ise 20 Avro olacak.

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