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SilverStone'dan medya bilgisayarları için kompakt yapılı işlemci soğutucus

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone'dan medya bilgisayarları için kompakt yapılı işlemci soğutucus
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Komponent üreticisi SilverStone, HTPC olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarları için hazırladığı kompakt yapılı işlemcili soğutucusunu duyurdu. 93 x 36.5 x 93 mm boyutlarında ve 310 gram ağırlığında olan NT07-775 kod adlı yeni soğutucu, Bakır tabanlı yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip.

1200-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve dönüş hızına göre 15-23dbA arası gürültü yaratan 90mm'lik fanın kullanıldığı soğutucu, sadece Intel'in LGA775 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Ocak ayında satışına başlanacak olan SilverStone NT07-775'in yurt dışı satış fiyatı ise 20 Avro olacak.

SilverStone'dan medya bilgisayarları için kompakt yapılı işlemci soğutucus
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SnRkRkMn 10 yıl
intel core duo işlemcileri için kullanıyo sanırım bunları biraz ince kaba degil
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sultanomar 10 yıl
intelin stock fanına iki renkli kağıt yapıştırmışlar sadece kim alsın bunu be
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Rusty 10 yıl
Takıp sökmesi en kolay olan klipsler bunlar, niye kimse sevmez anlamıyorum.Anakart sökmeye çok meraklı milletimiz herhalde.
Teknik serviste günde en az 1 kere söküp takıyorum bu soğutuculardan, daha 1 tanesi elimde kalmadı...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
CeFurkan diğer türlü anakartı yerinden sökmek zorunda kalıyosun ama sana katılıyorum özellikle ağır soğutucularda hiç iyi olmuyo bu plastik sistem
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max975 10 yıl
775 mi? yeni süreme uygun değil mi???
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gurkan113 10 yıl
bunun aynısı intel işlemci ile verilmiyo muydu ???
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
iyi düşünülmüş ben bunu normal pc'me takmak isterdim =)
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CeFurkan 10 yıl
ya var ya
bu ayaklara sahip fanlari takmak o kadar zorki
niye boyle zorlayici bir sisteme sahip fan yapiyorlar
anlayamiyorum
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