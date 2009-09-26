Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04
Tam Boyutta Gör

Kasa ve güç kaynağı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan SilverStone, medya bilgisayarları için hazır ladığı yeni bir kasa modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Grandia GD04 adını taşıyan Çelik yapılı yeni HTPC kasası, 440 x 150 x 323 mm boyutlarında ve 5.45 Kg ağırlığında. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk alternatifi ile sunulan ve bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasanın ön panelinde hızlı donanım kurulum için USB ve ses portlarına yer veriliyor. Sadece Micro ATX anakartlarla uyumlu olduğu belirtilen SilverStone Grandia GD04, iki adet 3.5-inç ve bir adet 2.5-inç ya da iki adet 2.5-inç ve bir adet 3.5-inç olmak üzere toplamda üç adet depolama sürücüsünün kurulumuna da olanak tanımakta.

Birisi sol panele diğer ikisi ise arka kısma yerleştirilen ve her biri 1000 devir/dakika hızında çalışan 3x fanla donatılan medya HTPC kasası Grandia GD04, Amerika'da 110$ seviyesinden kullanıma sunuldu.

SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04
Tam Boyutta Gör

SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04
Tam Boyutta Gör

SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reddemon35 10 yıl
Ya resim yanlış yada kasa BTX
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 10 yıl
Gayet sade ve gösterişsiz olmuş ama bence gayet güzel olmuş. Silverstone'un adı yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSH 10 yıl
Brushed metal, Lian-Li kasaları anımsatıyor. Sade ve güzel bir kasa olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim