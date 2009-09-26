SilverStone'dan medya bilgisayarları için yeni kasa; Grandia GD04

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Kasa ve güç kaynağı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan SilverStone, medya bilgisayarları için hazır ladığı yeni bir kasa modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Grandia GD04 adını taşıyan Çelik yapılı yeni HTPC kasası, 440 x 150 x 323 mm boyutlarında ve 5.45 Kg ağırlığında. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk alternatifi ile sunulan ve bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasanın ön panelinde hızlı donanım kurulum için USB ve ses portlarına yer veriliyor. Sadece Micro ATX anakartlarla uyumlu olduğu belirtilen SilverStone Grandia GD04, iki adet 3.5-inç ve bir adet 2.5-inç ya da iki adet 2.5-inç ve bir adet 3.5-inç olmak üzere toplamda üç adet depolama sürücüsünün kurulumuna da olanak tanımakta.

Birisi sol panele diğer ikisi ise arka kısma yerleştirilen ve her biri 1000 devir/dakika hızında çalışan 3x fanla donatılan medya HTPC kasası Grandia GD04, Amerika'da 110$ seviyesinden kullanıma sunuldu.

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