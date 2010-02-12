SilverStone'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Precision PS03

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Kasa üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan SilverStone, mid-tower segmenti için Precision serisi altında hazırladığı PS03 isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 200 x 472 x 471 mm boyutlarındaki tamamı Siyah renkli yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücüler ve sabit diskler için aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyan Precision PS03, üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 ve iki adet ses portunu kullanıma hazır tutuyor. Ön ve arka kısmında 120mm çapında iki adet fan bulunan kasanın üst kısmına da 120 veya 140mm çapında ek fan ilave edilebiliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı SilverStone Precision PS03'ün ay sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

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