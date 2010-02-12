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SilverStone'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Precision PS03

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Precision PS03
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Kasa üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan SilverStone, mid-tower segmenti için Precision serisi altında hazırladığı PS03 isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 200 x 472 x 471 mm boyutlarındaki tamamı Siyah renkli yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücüler ve sabit diskler için aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyan Precision PS03, üst kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 ve iki adet ses portunu kullanıma hazır tutuyor. Ön ve arka kısmında 120mm çapında iki adet fan bulunan kasanın üst kısmına da 120 veya 140mm çapında ek fan ilave edilebiliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı SilverStone Precision PS03'ün ay sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

SilverStone'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Precision PS03
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SilverStone'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Precision PS03
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M0rbid Desire 9 yıl
Kötü. , Alınmaz.
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mrxpsp3 9 yıl
kasa iyi hoşda silverstone yeni çok hoş kasalarını Türkiyede göremiyoruz. Özellikle FT01 ve FT02. Yurtdışından getirtme gibi bir imkanda bulunmuyor. Silverstone firmasından aldığım bilgiye göre Türkiye'den herhangi bir firma ile yüksek fiyatları nedeniyle ürün dağıtımı, distribatörlük konusunda anlaşamamışlar. O nedenle uzun süre stoklardaki eski ürünlerle yetinmek zorunda kalacağız gibi görünüyor.
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sgnr 9 yıl
Fan yerleri gerçekten az kasada en azından yandan bir fan olması iyi olurdu. Kapağın pleksi olmaması bence bir (+) ben şahsen kablo ve devreleri görmeyi sevmiyorum.
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Batuist 9 yıl
Kaliteli kasaların arttığını görmek güzel.. Eskiden neydi kasa diye tenekelere para verirdik..
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HexfeT 9 yıl
Batuist

Kaliteli kasaların arttığını görmek güzel.. Eskiden neydi kasa diye tenekelere para verirdik..


Aslında Silverstone un kaliteyi iyice düşürmesi üzücü demek lazım. Kalitesi belli bir seviyenin üzerinda fakat fiyatını haketmeyen ürünleri vardı. Neden yeni ürünler çıkarmıyor derken şimdi ucuz kasa ve PSU lar çıkarmaya başladı. Demek ki hedefleri değişti adamların. Bu kasa elbette 30$ lık kasalardan iyi ama hepsi o kadar.
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DH Misafiri 9 yıl
iğrenç bir tasarım
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No Way Out 9 yıl
Ürünün kötü yanları Kablolar arkadan geçirilmiyor, fan yerleri az ve kapak pleksi değil.
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,fena değil
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