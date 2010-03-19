Sparkle 2GB bellekli GeForce GT 220 modelini duyurdu

Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla ün yapan Sparkle, Fermi lansmanı öncesinde yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GT 220 tabanlı yeni bir model hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 detekli GT216 GPU'sundan güç alan 2GB GDDR2 bellekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip.
Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1360MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan yeni modeli PhysX ve CUDA teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Sparkle GeForce GT 220 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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fakat Ram fiyatlarındaki artışın nedeni, sakın ekran kartı üreticilerinin gereksiz Ram kullanımı olmasın.
Sonuçta bütün Ram chipleri aynı fabrikalarda üretilmiyor mu?
O zaman, bu duruma gülmek yerine hüzünlenmek; acaba aşırı bir tepki mi olur?
Dedim ben sana öylemi öğrettim, bastım fırçayı oturdum tekrar anlattım az önce bakalım ne kadar aklında kaldı.
dar gelirli arkadaşlarımız için ideal olucaktır.Bir teknik servis olarak sevindim milletin sorunlarından bıkan birisi olarak
Eminimki daha iyisini yapabilirim.
Ayrıca Hazır PC de Casper den degil , Exper den korkun.
Lg monitör üzerine Kendi amblemini yapıştırabilen bir marka.
Konya Real Avm / Bilgisayar reyonu.
GPU değilde DDR2 bellek çipi çok varmış.İsraf kelimesini bir alette kullanacığımı düşünmezdim ama harbiden 2 GB israf olmuş.2GB bellek bu seviye 4 tane karta fazlasıyla yeterdi.
Reklamlardaki üni'yi kazanan ve karşılığında casper hediye edilen kıza karşı hala nefret duymaktayım.
millet artık gözünü açtı daha kandıramayacaklar ram arttırımıyla.
biri bu kartı durdursun..