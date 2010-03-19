Sparkle 2GB bellekli GeForce GT 220 modelini duyurdu

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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla ün yapan Sparkle, Fermi lansmanı öncesinde yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GT 220 tabanlı yeni bir model hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 detekli GT216 GPU'sundan güç alan 2GB GDDR2 bellekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1360MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan yeni modeli PhysX ve CUDA teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Sparkle GeForce GT 220 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.