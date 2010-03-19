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Sparkle 2GB bellekli GeForce GT 220 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle 2GB bellekli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla ün yapan Sparkle, Fermi lansmanı öncesinde yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GT 220 tabanlı yeni bir model hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 detekli GT216 GPU'sundan güç alan 2GB GDDR2 bellekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1360MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan yeni modeli PhysX ve CUDA teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen kart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Sparkle GeForce GT 220 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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tekeltoc 9 yıl
Biz böyle ekran kartlarındaki gereksiz Ram kullanımına, acemice bir pazarlama hilesi diye gülüp geçiyoruz;
fakat Ram fiyatlarındaki artışın nedeni, sakın ekran kartı üreticilerinin gereksiz Ram kullanımı olmasın.
Sonuçta bütün Ram chipleri aynı fabrikalarda üretilmiyor mu?
O zaman, bu duruma gülmek yerine hüzünlenmek; acaba aşırı bir tepki mi olur?
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yc#1 9 yıl
2 GB DDR2 yerine 512 MB DDR3 bellek kullanılsaymış daha iyi olurdu. Bu haliyle daha çok "Baaakkk, benim iki gigabayt Cifors ekran kartım var" diyeceklere hitap ediyor.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Ofiste bir stajer aldık. Çocuk PC konusunda bilgisi pek yok. Yavaş yavaş hem muhasebe hem de pc konusunda bildiklerimi anlatıyorum. Neyse şu ana kadar en detaylı işlemci ve ekran kartını anlattım. Lafı uzatmayım perşembe günü forumdan HD5770 almıştım ve hala ofisteydi. Stajer dediki abi yine parça mı aldın? Evet dedim ekran kartı aldım. Hemen sorduğu soru, Kaç GB?


Dedim ben sana öylemi öğrettim, bastım fırçayı oturdum tekrar anlattım az önce bakalım ne kadar aklında kaldı.
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fatihcanery 9 yıl
saflara gün doğdu,2gb ekran kartım var diye gerile gerile dolaşırlar artık :)
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HuNTeR_1907 9 yıl
Casper ve türevlerine gündoğdu. "Üst seviye oyun bilgisayarlarına" 2GB hafızasından dolayı bundan koyarlar artık... Alanlar da , "Benim bilgisayarımda Nevidiğa 2GB ekran kartı var!" diye dolaşırlar ortada.

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DavutGENC 9 yıl
Ürünü herkez iyi degerlendirmiş fakat
dar gelirli arkadaşlarımız için ideal olucaktır.Bir teknik servis olarak sevindim milletin sorunlarından bıkan birisi olarak
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annihilator 9 yıl
haha nvidia hepinizi kandırdı. ATI'ye asıl rakip 470 veya 480 değil işte BU KART. tam 2gb ram ile ful eyçdi'de fifa 2005 keyfi!
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sdbz 9 yıl
Murat 131'in arkasına 3 tane tren vagonu koymak gibi bişi olmuş bu.
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Chris Brown 9 yıl
O reklamdaki kızın sevinme taklidir gerçekten igrenç.
Eminimki daha iyisini yapabilirim.

Ayrıca Hazır PC de Casper den degil , Exper den korkun.
Lg monitör üzerine Kendi amblemini yapıştırabilen bir marka.
Konya Real Avm / Bilgisayar reyonu.
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apodur 9 yıl
adam utanır bu kartı yapmaya 2 gb ddr2 tuhhh
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phobia 9 yıl
yeni 3dmark rekorları bu kartla kırılır artık
bu üreticiler milleti iyice salak yerine koymaya başladı
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fukarakoala 9 yıl
Ellerinde çok gpu var galiba allayıp pullayıp satmaya çalışıyorlar :D
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-dehşet- 9 yıl
fukarakoala

Ellerinde çok gpu var galiba allayıp pullayıp satmaya çalışıyorlar :D


GPU değilde DDR2 bellek çipi çok varmış.İsraf kelimesini bir alette kullanacığımı düşünmezdim ama harbiden 2 GB israf olmuş.2GB bellek bu seviye 4 tane karta fazlasıyla yeterdi.
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Casper demeyin ya!
Reklamlardaki üni'yi kazanan ve karşılığında casper hediye edilen kıza karşı hala nefret duymaktayım.
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Tolgá 9 yıl
gta 4 ü full açarmı acaba
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MÜŞAVİR 9 yıl
Hemi 2GB, hemide DDR2 bellekli emiiii. Abuuuuu dutana aşkolsun.
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enyz 9 yıl
yani 2 değil 10gb olsa bi şey değişecekmi oyunlarda yada başka bir uygulamada.
millet artık gözünü açtı daha kandıramayacaklar ram arttırımıyla.
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F.@.T.İ.H 9 yıl

MÜŞAVİR

Hemi 2GB, hemide DDR2 bellekli emiiii. Abuuuuu dutana aşkolsun.



biri bu kartı durdursun..
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