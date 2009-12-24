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Sparkle düşük profilli GeForce GT220 ve GT240 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle düşük profilli GeForce GT220 ve GT240 modellerini duyurdu
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, düşük profilli yeni modellerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli GeForce GTS 250 modelini türünün en güçlü örneklerinden birisi olarak lanse eden firma, GeForce GT220 ve GeForce GT240 modellerini de HTPC kulübüne dahil etmeye karar verdi.

Her ikisi de 6cm yüksekliğinde düşük profilli baskılı devre kullanan yeni ekran kartlarından GeForce GT 220 modeline 40nm GT216, GeForce GT240 modeline ise 40nm GT215 GPU'ları güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 1GB GDDR3 bellekle donatolan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarında fan gürültü seviyesinin 27.3dbA olduğu da açıklandı.

Düşük profilli yeni modellerde GeForce GT220, 48x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 1580MHz'de çalışan ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına sahip. Aynı bağlantılara sahip GeForce GT240 ise 96x paralel işlem birimiyle gelirken grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de, bellekleri ise 1580MHz'de görev yapıyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan düşük profilli yeni ekran kartları için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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M0rbid Desire 9 yıl
FX5200 Kılıklı yazık ya :D
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sahafiec 9 yıl
bunu anca hazır sistemlerde görürüz her halde..
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cenkyyy 9 yıl
Mert'e kesinlille bende katiliyorum bu konuda
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ariftanis 9 yıl
BİLMİYORUM AMA BEN BU KARTİ NOTEBOOKLARDA COK BEYENİYORUM MUKEMMEL BİR PERFORMAS VERİYOR PP TJ 65 GİBİ
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Mertcan. 9 yıl
Mert AYAN'a katılıyorum GT240 tercih etmek pek mantıklı değil bu durumda.Zaten nvidia'nın bu yeni GT serisinin başarılı olduğu söylenemez.
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Process64 9 yıl
Cep yakmayacağı kesin.
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No Way Out 9 yıl
gt240 denen kart 4730'dan daha az performanslı ve 4770'den daha pahalıya satılmaktadır. Hangi akıllı bu kartı alır...
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***Leopard*** 9 yıl

Mert AYAN

gt240 denen kart 4730'dan daha az performanslı ve 4770'den daha pahalıya satılmaktadır. Hangi akıllı bu kartı alır...


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genelkurmay89 9 yıl

Mert AYAN

gt240 denen kart 4730'dan daha az performanslı ve 4770'den daha pahalıya satılmaktadır. Hangi akıllı bu kartı alır...


+1
doğru valla kim alır olsa olsa hazır sistem üreticileri hiper oyun makinalarında satarlar artık
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