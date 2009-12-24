Sparkle düşük profilli GeForce GT220 ve GT240 modellerini duyurdu

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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, düşük profilli yeni modellerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli GeForce GTS 250 modelini türünün en güçlü örneklerinden birisi olarak lanse eden firma, GeForce GT220 ve GeForce GT240 modellerini de HTPC kulübüne dahil etmeye karar verdi.

Her ikisi de 6cm yüksekliğinde düşük profilli baskılı devre kullanan yeni ekran kartlarından GeForce GT 220 modeline 40nm GT216, GeForce GT240 modeline ise 40nm GT215 GPU'ları güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 1GB GDDR3 bellekle donatolan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarında fan gürültü seviyesinin 27.3dbA olduğu da açıklandı.

Düşük profilli yeni modellerde GeForce GT220, 48x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 1580MHz'de çalışan ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına sahip. Aynı bağlantılara sahip GeForce GT240 ise 96x paralel işlem birimiyle gelirken grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de, bellekleri ise 1580MHz'de görev yapıyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan düşük profilli yeni ekran kartları için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.