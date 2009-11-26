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Sparkle düşük profilli GeForce GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle düşük profilli GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, mini-bilgisayarlar ve HTPC'ler için hazırladığı düşük profilli GeForce GTS 250 modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10 destekli ekran kartı, HTPC sistemler için hazırlanan en güçlü modellerden birisi olarak tanımlanıyor.

128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni model, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de kapasite tercihine göre 1600MHz (512MB) veya 1800MHz'de (1GB) çalışan ekran kartında soğutma içinse, çift slot tasarımlı aktif soğutucuya yer veriliyor.

Referans tasarımlı GeForce GTS 250'e kıyasla saat hızları bir miktar düşürülen düşük profilli GeForce GTS 250, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için bir adet DVI ve bir adet te HDMI konnektörüne sahip olan HTPC odaklı yeni model için henüz herhangi bir fiyat açıklanmadı.

Sparkle düşük profilli GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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mav1li 10 yıl
Aynı görüntüye sahip 9800gt,9600gt modelleri de var. Gts 250 nin saat hızları normal gts250 den %20 daha düşük. Bu yüzden bu kartın başarımı en fazla 9800gt ayarındadır.
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yc#1 10 yıl
Tatminkar bir başarımla oun oynamak isteyen HTPC kullanıcılarını hedef almışlar. Gördüğüm en güçlü düşük profil grafik kartı.
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melyyh 10 yıl
HTPC yapıcaksak neden harici ekran kartı kullanalım ki? HTPC için bu denli pahalı bi kart almakta mantıklı gelmiyo. kaldı ki o fan cayır cayır ötecekmiş gibi duruyo. sessizlikten de ödün verdikten sonra , ona HTPC denebilir mi?
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EXcom_Zkko 10 yıl
Ben G92 GPU'su entegre edilmiş bi anakart beklentisine girerim böyle giderse.. Girmediği delik kalmadı bunun..
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hsyn2802 10 yıl
görende dandik sanacak lakin bu ufaklık çok şeye gebe, 100$ altında satılırsa iyi gider. ufak lakin etkili bir şeye benziyor.Cep herkülü gibi,
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ysfdvz 10 yıl
Düşük Profil Bir Ekran Kartı Deniyor Ama... 6 Pin Harici Güç Girişi + Hangi HTPC Kasa Bu Kadar Uzun Bir Ekran Kartı Sıgar. Buda Ayrı Bir Konu. HTPC İçin AMD Nin Onboard'ları Yeterince İş Görüyor. Çok Yersiz Bir Kart Olmuş...
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-dehşet- 10 yıl
G92b GPU'su düşük profilli kartlara entegre edilsin diye üretilmedi.O nedenle PCB'den, devre elemanlarından ne kadar kısarsa kıssınlar güç tüketimini 100 Watt altında tutabileceklerini sanmıyorum.G92 GPU'su çağın gerisinde kaldı.
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M0rbid Desire 10 yıl
FX5200'ün kardeşine hoş geldin diyelim :) :d
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WinteR 10 yıl
Isınma problemi yoksa ve 100$ civarıysa güzel kart olabilir.
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fukarakoala 10 yıl
karttakı fan cogu anakarttaki köprü sogutucuları kadar.Bu karta kim para öder giriş seviyesi demeyin bunu alcama onboard kullanırım
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--TURAN-- 10 yıl
G92 bu hallere düşecek gpu muydu, şu kartın haline bakın.
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tembeler 10 yıl
ve g92 yine sahnede :D
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N-0NE 10 yıl
O ne biçim soğutucudur öyle ?
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yenerbalcı 10 yıl
N-0NE

O ne biçim soğutucudur öyle ?

Sotucusu güzel olmuş ( kanatçık yüzeyini arttırmışlar ve kartın tamamına yaymışlar )

Bu kart DDR5 ve 60 wattın altında güç tüketimine sahip olsaydı peynir ekmek gibi satılırdı
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No Way Out 10 yıl
htpc için oboard 4000'ler yeterince, yeterli. Ayrıca vga için masraf yapmaya gerek yok.
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