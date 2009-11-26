Sparkle düşük profilli GeForce GTS 250 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, mini-bilgisayarlar ve HTPC'ler için hazırladığı düşük profilli GeForce GTS 250 modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10 destekli ekran kartı, HTPC sistemler için hazırlanan en güçlü modellerden birisi olarak tanımlanıyor.

128x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni model, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de kapasite tercihine göre 1600MHz (512MB) veya 1800MHz'de (1GB) çalışan ekran kartında soğutma içinse, çift slot tasarımlı aktif soğutucuya yer veriliyor.

Referans tasarımlı GeForce GTS 250'e kıyasla saat hızları bir miktar düşürülen düşük profilli GeForce GTS 250, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için bir adet DVI ve bir adet te HDMI konnektörüne sahip olan HTPC odaklı yeni model için henüz herhangi bir fiyat açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör