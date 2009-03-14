Sparkle enerji verimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

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Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu üdüşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üreticiler arasında yaygınlaşıyor. GPU çalışma gerilimi düşürülerek (1.1v'dan 1.0v'a) güç verimliliğinde satılmakta olan standart modele kıyasla %40'a varan oranda kazanım sağlandığı belirtilen GeForce 9600GT Green Edition için yeni modelini duyuran isimlerden biri de Sparkle oldu.

Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan firmanın yeni modeli, 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı kullanılan soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımlı modelinden de ayrılıyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren ayrıca DirectX 10 uyumluluğu bulunan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının üzerinde iki adet DVI konnektörü yer alıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.