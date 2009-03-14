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Sparkle enerji verimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle enerji verimli GeForce 9600GT modelini duyurdu
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Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu üdüşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üreticiler arasında yaygınlaşıyor. GPU çalışma gerilimi düşürülerek (1.1v'dan 1.0v'a) güç verimliliğinde satılmakta olan standart modele kıyasla %40'a varan oranda kazanım sağlandığı belirtilen GeForce 9600GT Green Edition için yeni modelini duyuran isimlerden biri de Sparkle oldu.

Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan firmanın yeni modeli, 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı kullanılan soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımlı modelinden de ayrılıyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren ayrıca DirectX 10 uyumluluğu bulunan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının üzerinde iki adet DVI konnektörü yer alıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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aaeerr 10 yıl
Bende bu kartın 1GB olanı var. Gerçekten müthiş. Tavsiye ederim...
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Vuze 10 yıl
o verdigi deger gerçekse cok iyi tabiki normal 9600 gt performansı veriyorsa
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toz-koparan 10 yıl
üst modeller için daha çok gerekiyor..boştayken 200 watta yakın yakan kart faturayı epey şişirir...
tasarruflu ampüller gibi yaygınlaşır inşallah...
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: toz-koparan

üst modeller için daha çok gerekiyor..boştayken 200 watta yakın yakan kart faturayı epey şişirir...
tasarruflu ampüller gibi yaygınlaşır inşallah...


temennimiz
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-VesselaM- 10 yıl
ust duzey anakartlar al işlemcın bılmem kac cekırdek olsun arkasından gıdıp de enerjı verımlı 9600 al:D:D alan olursa lafım yok.
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max975 10 yıl
iyi çok iş yapar bence..
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aydinozsoy 10 yıl
elektrik faturasını düşünenler için brebir.
ayrıca o kadarda kötü bir kart değil 9600 ler.
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Denubis 10 yıl
önemli olan yüksek performanslı kartlarda enerji verimliliği. 9600gt'nin her tarafı enerji verimli olsa ne olcak. ancak yinede buna da şükür en azından firmalar biraz olsun enerji verimliliği konusunu gündeme almaya başladılar.
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yasar_lives 10 yıl
GTX 285 55 nm 183 Watt - %40 Watt = 143 Watt olma


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dante38 10 yıl
Gtx 295 için de böyle bişiler çıkartsalar.
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hikmet41 10 yıl

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