Sparkle hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Tayvan merkezli Sparkle, fabika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip, hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Nvdia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ve standart soğutucu ile donatılan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteği, 896MB GDDR3 bellek kapasitesi ve 240x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Saat hızları grafik işlem birimi için 648MHz, paralel işlem birimleri için 1440MHz ve bellekler için de 2304MHz olarak belirlenen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia'nın üzerlerine titrediği teknolojileri de destek veren ekran kartı çift DVI konnektörü ile geliyor ve destek veren anakartlarda çift ve üç kartlı SLI kurulumları yapabiliyor.

Sparkle'ın satışına yakın zamanda başlanması beklenilen hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelinin Avrupa'da 220 Avro civarı bir fiyatla satılması bekleniyor.