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Sparkle hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Tayvan merkezli Sparkle, fabika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip, hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Nvdia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ve standart soğutucu ile donatılan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteği, 896MB GDDR3 bellek kapasitesi ve 240x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Saat hızları grafik işlem birimi için 648MHz, paralel işlem birimleri için 1440MHz ve bellekler için de 2304MHz olarak belirlenen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia'nın üzerlerine titrediği teknolojileri de destek veren ekran kartı çift DVI konnektörü ile geliyor ve destek veren anakartlarda çift ve üç kartlı SLI kurulumları yapabiliyor.

Sparkle'ın satışına yakın zamanda başlanması beklenilen hız aşırtmalı GeForce GTX 275 modelinin Avrupa'da 220 Avro civarı bir fiyatla satılması bekleniyor.


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acbold 10 yıl
nasıl bir firmadır bu.bir allahın kuluda çıkıp dememiş.NE YAPIYORSUNUZ ARKADAŞ . oc ye bak oc ye.
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DhanTE 10 yıl
Sparkle'ı hiç 1 zaman sevemedim ben, sebebi; üretii kartların kalitesi beni tatmin etmiyor, bunu geçelim bu overclock'lu olrk sattığı kartın değerleri bukadar arttırıldına göre max değerleri'de fazla gidemez anlamına gelir herhalde, yaptınmı gigabyte gibi overclock edilmiş kart çıkartıcaxın'ki, kart'ı alan kullanıcı overclcok'tan anlamıosa yada uraşmak istemiosa o ürüne yönelsin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Link : Gigabyte gtx 275 1792mb Super O.C review


Haber için teşekkürler @fx57
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Calibre çıkartsalardı keşke şu karta
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RapscallioN 10 yıl
acaba voltaj falan vermişlermidir yahu
yoksa nasıl bu hızlara çıkar aklım almadı
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575m 10 yıl
Sparkle Nvidiada favorimdir benim ya.Referans tasarım olmasına rağmen iyi oc olur bu.50$ ampye ekstra vereceğinize Sparkle alın ampyi de geçersiniz.Adamlar zaten ocli diye demek için yapmamış zira fiyatı oldukça uygun.(yurtdışı)Calibre serisi asıl oc versiyonu Sparkleda.
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gigabit78 10 yıl
offff
uçmuş o hızlarda yakmasa bari kendini :)
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Master_Evil 10 yıl
oc ekran kartı = para tuzağı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
en iyisi amp ye suan gerisi yalan
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X Files 10 yıl
Neresine yapmışlar bu hız aşırtmayı ???
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fod 10 yıl
IhtiyarDelikanli

en iyisi amp ye suan gerisi yalan

yok abi en iyisi gigabyte gtx 275 gtx 260 fiyatına nerdeyse ama getirmiyor iste burdakiler ellerindeki zotacları ,asusları satmak icin ben olsam ben de getirmem
deveyükü gibisi cıkmadı ya
edit : en iyi derken f/p yi kastettim amp yoksa hız olarak tabi ki daha hızlı : ))
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M1A2Abrams 10 yıl
fabrika çıkışlı oc modellerinde bence en başarılısı zotac
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max975 10 yıl
oc fiyat farkına deymez bence.
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cengiz_vga 10 yıl
bencede
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Krak3n 10 yıl
15Mhz çekirdek hızı artırdılar diye kaç paraya milleti kazıklarlar acaba?.Bir de GTX275'in galiba SuperClocked Edition vardı onda 14MHz artırmışlardı galiba.

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Fettah34 10 yıl
Vayy bee! O.C ye bak.
Şimdi bu O.C li diye daha da pahalıdır ALLAH bilir...
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Castle Bravo 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Vayy bee! O.C ye bak.

Şimdi bu O.C li diye daha da pahalıdır Allah bilir...


Katılmamak elde değil
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kadtas 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Vayy bee! O.C ye bak.

Şimdi bu O.C li diye daha da pahalıdır ALLAH bilir...

+1905
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husNUKE 10 yıl
bu modelin mi kart rengi mavi yoksa butun gtx275ler mavi mi
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