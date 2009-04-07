Sparkle'dan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 geliyor

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Sunduğu fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmeyi başaran GeForce GTX 275 karşısında sıkıntılı günler yaşaması kuvvetle muhtemel görünen GeForce GTX 285 için alternatif model çalışmaları devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 285 modelini duyurdu. İfade ettiğimiz gibi yüksek bellek kapasitesine sahip olan kart, 2GB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen dolayısıyla grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2448MHz'de görev yapan ekran kartı, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu açısından Nvidia'nın referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile geliyor.

Destek veren anakartlarda üç kartlı SLI kurulumuna olanak tanıyabilen ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan ekran kartının aynı zamanda 1GB'lık versiyonu da bulunuyor.