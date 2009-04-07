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Sparkle'dan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle'dan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 geliyor
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Sunduğu fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmeyi başaran GeForce GTX 275 karşısında sıkıntılı günler yaşaması kuvvetle muhtemel görünen GeForce GTX 285 için alternatif model çalışmaları devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 285 modelini duyurdu. İfade ettiğimiz gibi yüksek bellek kapasitesine sahip olan kart, 2GB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Standart saat hızlarıyla gelen dolayısıyla grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2448MHz'de görev yapan ekran kartı, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu açısından Nvidia'nın referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile geliyor.

Destek veren anakartlarda üç kartlı SLI kurulumuna olanak tanıyabilen ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan ekran kartının aynı zamanda 1GB'lık versiyonu da bulunuyor.


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yc#1 10 yıl
Sahip olduğu 512-bit veri yolu sayesinde GDDR5'in eksikliği fazla hissedilmiyor. Nvidia cephesinde GDDR5 için GT300'ü beklemek gerek.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Sahip olduğu 512-bit veri yolu sayesinde GDDR5'in eksikliği fazla hissedilmiyor. Nvidia cephesinde GDDR5 için GT300'ü beklemek gerek.

zaten gtx285 in bellekleri ddr5 gibi.

en kötü 3000mhz de çalışıyor gavur


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max975 10 yıl
2gb pekde işe yarayacağını düşünmüyorum..
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TiesTorN 10 yıl
1920x1200 de GTA4 oynarken işe yarar, başkada bir işe yaramaz
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

2gb pekde işe yarayacağını düşünmüyorum..

oyunlarda 512 mb tın yetersiz kaldığı kesin 1 gb ideal ama 2 gb farkını yinede koyacaktır
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XivA 10 yıl
yaw bari ddr4 e geç... ne bu orta seviye kart belleği gibi.!
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ParaBende 10 yıl
Aslında DDR3 de bu performans saglamaları Nvidia için iyi elindeki teknoloji yi ne kadar yavaş piyasaya sürerse o kadar çok tutunur
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arda1811 10 yıl
ati nin celladı işe soyundu
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StreamRolleR 10 yıl
pff Sunduğu fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmeyi başaran GeForce GTX 275 karşısında sıkıntılı günler yaşaması kuvvetle muhtemel görünen GeForce GTX 285 için daha yeni aldık 285 ya ühüü
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