Sparkle'dan Calibre serisi yeni ekran kartları X260 ve X260 HM

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Sparkle, yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Calibre serisine iki yeni model daha ekledi. Firmanın Calibre X260 ve X260 HM olarak isimlendirdiği GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartları özel tasarım soğutucularıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar firmanın diğer bazı Calibre modellerinde kullanılan Dual Fly soğutucusu kadar dikkat çekici olmasa da kullanılan yeni soğutucunun referans tasarımdaki standart soğutucuya kıyasla kartı daha serin çalıştırdığı belirtiliyor.

Baskılı devre tasarımı da özelleştirilen ekran kartları, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan Calibre serisi yeni modellerin güç tasarımlarında da geliştirme yapıldığı belirtiliyor. Sparkle'ın bir süre önce tanıttığı SPA isimli ince ayar yazılımı ile gelen yeni modellerde green, standart ve overclocking olmak üzere kartları farklı hızlarda çalıştıran ön tanımlı üç ayrı saat hızı seçeneğine sunuluyor.

Green modunda GPU hızını 400MHz, paralel işlemci hızını 800MHz ve bellek hızını da 600MHz'e düşürdüğü belirtilen SPA uygulamasının standart modunda kartlar Nvidia'nın belirlediği referans değerlerde, overclocking yani hız aşırtma modunda ise GPU hızları 648MHz'e, paralel işlemci hızları 1404MHz'e ve bellek hızları da 1998MHz'e çıkartılıyor. Destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni ekran kartları aynı zamanda HD video hızlandırma yapabiliyor ve CUDA & PhsyX desteği sunuyor.

Sparkle'ın yeni ekran kartlarıyla ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.