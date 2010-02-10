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Specimen'den boru tipi Little Horn hoparlörler

Gramafonlardan esinlenilmiş tasarımı ile Specimen boru tipi hoparlörler 1850 $ fiyatı ile satışta.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Mavi-beyaz ve beyaz-kırmızı renklerdeki Little Horn hoparlörler

Gitar ve tüplü amfi üreticisi Specimen, görünümüyle ilgi çeken yeni hoparlörlerini duyurdu. Ses sistemlerinin çoğuyla uyumlu çalışan bu hoparlörler, kanal başına 10 watt güç ile kullanılabiliyor. Merkez hoparlöründe 50 watt gücünde subwoofer bulunduran ürün, bu bölüm üzerinde özel iPod girişinin yanı sıra, kendi amfisini barındırdığından diğer Mp3 çalarlar ile de uyumlu çalışıyor.

Türkçede boru hoparlör olarak anılan(horn tipi olarak da geçer) gramafonlardan özenilerek tasarlanmış bu hoparlörler, 91 cm yüksekliğinde. Firmanın benzer diğer modeli XL Horn Speaker'ın 244 cm'lik boyutları düşünüldüğünde kulağa gayet normal geliyor. Boru kısmı fiberglasstan yapılmış hoparlörlerin Wired.com sitesindeki testinde tizlerin biraz kırpılmış, basların zayıf, midlerin ise hemen hemen kristal netliğinde olduğu belirtilmiş. Hoparlörlerin 90 dB/mV hassasiyete sahip olmalarına ek olarak, 77 Hz - 23 kHz frekans tepki aralığına sahip oldukları belirtiliyor. Tamamen beyaz, beyaz-kırmızı, yeşil-sarı, mavi-sarı, siyah-beyaz, ceviz rengi-kırmızı gibi birçok renk seçeneği de kullanıcılara sunulmuş. Little Horn hoparlörlerin çifti 1850 $'lık bir fiyat etiketine sahip.


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sertacaygun 9 yıl
Son seste Opeth dinlerken keyif verir mi ? Sanmıyorum...
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CoreXXX 9 yıl
tasarım harikada fiyat çok uçuk olmuş yani. fiyat alınabilir seviyede olsa evime almak isterim şahsen
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TELESCOPE 9 yıl
evet tasarım olarak şık,fiyatıda uygun bulanlar olabilir,paylaşım için teşekkürler
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baycalh 9 yıl
Hangisi daha kötü karar veremedi. Fiyatı mı yoksa tasarımı mı?
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Mertcan. 9 yıl
Çok güzel bir tasarımları olmuş ama 1850$'a kim bir çift alır ki şimdi? Fiyatı uçuk olmuş.
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