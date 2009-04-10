Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spire yeni kasasını duyurdu; Simplicity

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Spire yeni kasasını duyurdu; Simplicity
Tam Boyutta Gör

Çin merkezli donanım üreticilerinden Spire, kompakt boyutlu yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın Simplicity kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni bilgisayar kasası, 422 x 182 x 353 mm boyutlarında ve 4.1Kg ağırlığında. Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla kullanılabildiği belirtilen Siyah renkli kasa, iki adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Harici donanımların sisteme hızlı bir şekilde entegre edilebilmesi için ön tarafına USB ve ses çıkışlarının konumlandırılığı Spire Simplicity'de donanımların alet gerektirmeden hızlı bir şekilde kurulabildiği belirtiliyor. Ön ve arka tarafa konumlandırılan 120mm ve 90mm'lik çift fan ile serinletilen kompakt boyutlu kasa ile özellikle ofis sistemleri hedef alınıyor.

Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla uyumlu olan Spire Simplicity'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Spire yeni kasasını duyurdu; Simplicity
Tam Boyutta Gör

Spire yeni kasasını duyurdu; Simplicity
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Sade ve şık. Ofisler için birebir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winnerS 10 yıl
Sanırım kart okuyucu üstünde bir adet yer var, yada iki hdd sıfır kart okuyucu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yittix 10 yıl
sade bi kasa olmus ama sıkışık olur parçalar takildiginda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anektot 10 yıl
ama diyelim güzel ve büyük bi işlemci sogutucun varsa:D cıakrmak zorunda kalırsın o boruyuu:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V1CT0RY 10 yıl
Hard diski nereye koyucaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Anektot

ama diyelim güzel ve büyük bi işlemci sogutucun varsa:D cıakrmak zorunda kalırsın o boruyuu:D

Güzel ve büyük bir işlemci soğutucunuz varsa o boruyu çıkarsanız bile kullanamazsınız ancak yan kapağı komple çıkarmak gerekiyor. Ben de Zalman 9700 NT var Lian-Li Mid Tower kasaya ancak sığıyor. Bu kasa mini atx yani performans kasası olarak kullanılamaz ancak ofis bilgisayarları için kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lawagolem 10 yıl
Airduct...İşlemci fanı ile kasa dışı arasında hava akışının daha düzenli olmasını sağlıyor.Yanlışım varsa düzeltin ben böyle hatırlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_AMADEUS_ 10 yıl
Haber için teşekkürler,soba borusu gibi olan şey nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MadWorld inceleme videosu 10 yıl Dark mini type-c video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim