Spire yeni kasasını duyurdu; Simplicity

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Çin merkezli donanım üreticilerinden Spire, kompakt boyutlu yeni kasasını kullanıma sunuyor. Firmanın Simplicity kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni bilgisayar kasası, 422 x 182 x 353 mm boyutlarında ve 4.1Kg ağırlığında. Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla kullanılabildiği belirtilen Siyah renkli kasa, iki adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Harici donanımların sisteme hızlı bir şekilde entegre edilebilmesi için ön tarafına USB ve ses çıkışlarının konumlandırılığı Spire Simplicity'de donanımların alet gerektirmeden hızlı bir şekilde kurulabildiği belirtiliyor. Ön ve arka tarafa konumlandırılan 120mm ve 90mm'lik çift fan ile serinletilen kompakt boyutlu kasa ile özellikle ofis sistemleri hedef alınıyor.

Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla uyumlu olan Spire Simplicity'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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