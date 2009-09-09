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Spire'dan kompakt sistemler için microATX kasa; Panther

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire'dan kompakt sistemler için microATX kasa; Panther
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Komponent üreticisi Spire, kompakt boyutlu sistemler için hazırladığı Panther kod adlı yeni kasa modelini duyurdu. 422 x 182 x 353 mm boyutlarında ve 4.1Kg ağırlığında olan Siyah renkli yeni kasa 5.25-inç boyutunda iki adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Harici donanımların kolayca kurulabilmesi için ön panelinde iki adet ses ve iki adet USB portu bulunan Spire Panther'de üç adet fan kullanılabiliyor.

Spire'dan kompakt sistemler için microATX kasa; Panther
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Spire tarafından açıklanan bilgilere göre ön kısımda 120mm, yan panelde 80mm ve arka kısımda 80mm veya 92mm olmak üzere üç fanlı etkin bir soğutma düzeneği oluşturabilmek mümkün. Toz korumalı tasarıma sahip olduğu belirtilen mini-kasanın Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Spire'dan kompakt sistemler için microATX kasa; Panther
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reddemon35 10 yıl
PSU suz satacaklar herhalde :) sadece saç olarak tartalım kilosu 10 lira olur
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Ferruh Ferman 10 yıl
Fiyatı hakkında bir bilgi yok sanırım?
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