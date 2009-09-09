Spire'dan kompakt sistemler için microATX kasa; Panther

Tam Boyutta Gör

Komponent üreticisi Spire, kompakt boyutlu sistemler için hazırladığı Panther kod adlı yeni kasa modelini duyurdu. 422 x 182 x 353 mm boyutlarında ve 4.1Kg ağırlığında olan Siyah renkli yeni kasa 5.25-inç boyutunda iki adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Harici donanımların kolayca kurulabilmesi için ön panelinde iki adet ses ve iki adet USB portu bulunan Spire Panther'de üç adet fan kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Spire tarafından açıklanan bilgilere göre ön kısımda 120mm, yan panelde 80mm ve arka kısımda 80mm veya 92mm olmak üzere üç fanlı etkin bir soğutma düzeneği oluşturabilmek mümkün. Toz korumalı tasarıma sahip olduğu belirtilen mini-kasanın Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör