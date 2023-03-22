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    Spotify AI DJ nedir? Kişiye özel hazırlanan oynatma listelerinden ne farkı var?

    Bu videomuzda Spotify'ın yeni yapay zekası DJ hakkında konuştuk. DJ, beğendiğiniz şarkılar hakkında yapay zeka destekli sözlü yorumların yanı sıra küratörlüğünü yaptığı bir müzik seçkisi sunuyor.

    Yapay zekanın son zamanlardaki yükselişiyle bazı şirketler algoritmalarının arka planda kaynamasına izin vermemeye başladı. Spotify da bu şirketlerden birisi. Spotify, DJ'in eski favorilerinize bakarak en yeni müzikleri sıralayacağını söylüyor. Ardından, beğenebileceğiniz şarkıları gözden geçirecek ve yalnızca sizin için seçilmiş bir şarkı akışı sunuyor. Dahası, geri bildirimlerinize göre şarkı dizilimini sürekli olarak yeniliyor.

    Şu anda yalnızca ABD ve Kanada'daki Premium kullanıcılar tarafından kullanılabilen OpenAI destekli bu özellik, beta test formundadır ancak önümüzdeki aylarda dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

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