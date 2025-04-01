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    GPT-4.5 ve Claude 3.7 karşı karşıya! Hangisi daha iyi?

    OpenAI ve Anthropic, birkaç gün arayla en son amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Şirketlerin benzer sorunları çözmek için temelde farklı yaklaşım benimsemiş olmaları oldukça ilginç.

    GPT-4.5 ve Claude Sonnet 3.7, gelişmiş yapay zekanın neyi önceliklendirmesi gerektiği konusunda iki farklı vizyonu temsil ediyor. OpenAI’ın son ürünü, 128k token’lık bir bağlam penceresini destekliyor ancak yetenekleri yalnızca metinle sınırlı.

    Anthropic ise Claude’u tamamen farklı bir yöne götürdü. Sonnet 3.7, daha geniş bir 200k token’lık bağlam penceresi sunuyor ve güçlü görüntü işleme yeteneklerini içeriyor. Ancak asıl yenilik, Anthropic’in “hibrit akıl yürütme” dediği, kullanıcıların standart etkileşimler ile adım adım akıl yürütme süreçlerinin görülebildiği genişletilmiş düşünme modu arasında seçim yapmasına olanak tanıyan bir çift modlu sistem.

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