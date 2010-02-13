Sunbeamtech yeni kasa modelini tanıttı: VentMax

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Komponent üreticisi Sunbeamtech, VentMax adını verdiği yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Yüksek soğutma performansına sahip olduğu söylenen yeni kasa, 415 x 180 x 415 mm boyutlarında ve 5.53 Kg ağırlığında. Tamamı Siyah renkli olan ve tasarım ögeleriyle öne çıkan Sunbeamtech VentMax, üç adet 5.25-inç sürücüyü kullandırabiliyor ve giriş çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portu ile iki adet ses konnektörünü barındırıyor. Önde bir adet 120mm, yan panelde bir adet 120mm, üstte iki adet 120mm ve arka kısımda bir adet 80mm olmak üzere toplamda 5 adet fanla gelen yeni kasanın soğutma performansına özellikle vurgu yapılıyor.

Güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Sunbeamtech VentMax'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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