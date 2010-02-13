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Sunbeamtech yeni kasa modelini tanıttı: VentMax

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunbeamtech yeni kasa modelini tanıttı: VentMax
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Komponent üreticisi Sunbeamtech, VentMax adını verdiği yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Yüksek soğutma performansına sahip olduğu söylenen yeni kasa, 415 x 180 x 415 mm boyutlarında ve 5.53 Kg ağırlığında. Tamamı Siyah renkli olan ve tasarım ögeleriyle öne çıkan Sunbeamtech VentMax, üç adet 5.25-inç sürücüyü kullandırabiliyor ve giriş çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portu ile iki adet ses konnektörünü barındırıyor. Önde bir adet 120mm, yan panelde bir adet 120mm, üstte iki adet 120mm ve arka kısımda bir adet 80mm olmak üzere toplamda 5 adet fanla gelen yeni kasanın soğutma performansına özellikle vurgu yapılıyor.

Güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Sunbeamtech VentMax'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Sunbeamtech yeni kasa modelini tanıttı: VentMax
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Sunbeamtech yeni kasa modelini tanıttı: VentMax
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Reddemon35 9 yıl
Dar neden su kasaları 10 cm daha uzun yapmazlar ki
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saintroyo 9 yıl
pek güzel bir kasa değil
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murettep 9 yıl
benim 100 liraya aldığım gmc h-70 modeli kasa bunu tokatlar :D
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WinteR 9 yıl
Ön tarafında hava girişi olmalı, kasanın içeri yerleştiridiği masalarda üst ve yan havalandırmalar etkisiz, yan tarafta fan yeri yok, üst taraf 12 lik tek fan daha iyi olurdu vs vs vs...
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Tolgá 9 yıl
100tl gibi fiyata gelsin alcam
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ozngns 9 yıl
aynen o fiyta glerse cok tutulacak bir kasa gorunutusu verio
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sgnr 9 yıl
Uygun bir fiyat olursa tercih edilebilir pekte madah değil.
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Xtremee 9 yıl
Ben pek beğenmedim
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M0rbid Desire 9 yıl
Fena değil , Ön yüzün biraz daha iyi olması gerekiyor o kadar.
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dellino 9 yıl
Boyurlarına göre soğutması yeterli olacaktır.
Üsttarafta çift 120 lik fan varken. Alttarafta fanın olmaması eksiklik.
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Momo-Oz 9 yıl
çok iğrenç görünüyor , bu kasa 80 milyondan fazla etmez.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Acemi bir tasarımcıya, acemiliğini atsın diye yaptırılmış gibi duruyor.
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1mpossible 9 yıl
bide bu kasanın yanında filtreleriide verseler cok harika olucak
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N-0NE 9 yıl
Ön kısmı peık beğenmedim 5.25" lerin sayısı az olmuş.Onun dışında malzeme kalitesi gayet güzel bi kasa...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Ön kısmında çok ucuz kasa görüntüsü var, diğer kısımlar daha düzgün. Dizaynlar farklı kişilerin elinden çıkmış gibi. Ayrıca heryerde 120lik fan varken arkadaki 80lik fan da yine farklı birinin dizaynı gibi. Belki de aceleye geldi bilemiyorum tabi
Kasa; görsel açıdan pc de en öne çıkan parça. Biraz daha albenili olabilirdi diye düşünüyorum.
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