Tablet bilgisayar pazarında Apple'a yeni rakip: OpenTablet 7

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Hakkında çıkan onlarca dedikodudan sonra 27 Ocak'ta tanıttığı yeni tablet bilgisayarı iPad'de radikal bir kararla kendi geliştirdiği A4 isimli işlemciye yer veren Apple, sektör için küçük ama kendi için büyük bir adım atarak ürün portföyünde yer alan ve her biri milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşan taşınabilir cihazlarında, özkaynaklarına yönelerek kendi işlemci çözümlerini kullanacağına dair ipuçları vermişti. 9.7-inç büyüklüğünde iPhone OS tabanlı iPad'in 1GHz'de çalışan A4 işlemcisiyle nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenedursun, ortaya donanım anlamında güçlü çözümler çıkmaya devam ediyor.

Apple'ın son rakibi Florida merkezli OpenPeak firması oldu. OpenTablet 7 adını verdiği 7-inç büyüklüğündeki tablet bilgisayarında Intel'in Moorestonw platformuna yer veren firma, işlem gücü ve yazılım uyumluluğu açısından cihazına oldukça güveniyor. 520 gram ağırlığında ve 15mm kalınlığında olan OpenTablet 7, 7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik LED backlit ekran kullanıyor. Atom işlemcisinden güç alan tablet bilgisayarın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri olarak çift kamera ile HD video ve görüntü kaydı gerçekleştirebilmesi gösteriliyor. 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 ile birlikte hücresel bağlantı desteği -muhtemelen 3G- sunduğu belirtilen tablet bilgisayar, web tabanlı cihaz yönetim desteği ve ekstra depolama kapasitesi için microSD bellek kartı slotu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Dağıtımının servis sağlayıcıları üzerinden yapılması beklenen OpenTablet 7'nin yılın ikinci yarısında hazır olması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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