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    Tek Makineyle Çok İçecek - Karaca Hatır Plus Barista 6 in 1!

    Bu videoda Karaca markasının geliştirmiş olduğu Karaca Hatır Plus Barista 6 in 1 modeli hakkında konuşuyoruz. Şık tasarımı ve bol fonksiyonlarıyla dikkat çeken bir ürün olmuş. İyi seyirler!

    Bu videomuzda Karaca Hatır Plus Barista 6 in 1 modeline yakından bakıyoruz. Bu ürünün en büyük avantajı tek bir ünitede çok fazla içecek hazırlaması. Çay Demleme, Süt Isıtma, Sütlü İçecek, Filtre Kahve, Közde Türk Kahvesi ve Latte Cappucino'yu tek bir makinede hazırlayabiliyorsunuz. Bu gerçek anlamda büyük bir avantaj. 

    Sizler Karaca Hatır Plus Barista 6 in 1 modeli hakkıonda neler düşünüyorsunuz?

    ÜRÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ!

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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