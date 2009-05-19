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Tek PCB'li GeForce GTX 295 ay sonunda geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın bir süredir merakla beklenen tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için artık geri sayım başladı. Bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen yeni modelin, yerini alacağı çift PCB'li mevcut GeForce GTX 295 ile aynı saat hızlarına sahip olması ve aynı performans değerlerini sunması beklenirken, üretim maliyetlerinin ve ısıl güç tasarımının mevcut modele kıyasla daha düşük olması ve dolayısıyla pazara daha rekabetçi bir fiyatla girmesi bekleniyor.

Nvidia'nın, yeni nesil GT300 GPU'sunu temel alacak GeForce 300 serisi ekran kartlarını pazara sürene kadar en hızlı model olarak ürün gamının tepesinde tutmayı planladığı tek PCB'li GeForce GTX 295'e karşı AMD-ATi'nin nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu. Zira Ocak ayında pazara giren çift PCB'li GeForce GTX 295 ile performans anlamında rakibinin bir miktar önünde yer alan Nvidia'nın, yeni model ile fiyatları düşürecek olması yarışa yeni bir boyut kazandırabilir.

Üretim maliyeti düşürülen çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'e karşı AMD-ATi'nin gündeme alması en güçlü ihtimal, Radeon HD 4890 modelinin çift grafik işlemcili yeni bir X2 versiyonunu hazırlamak olabilir. Zira DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu en iyi ihtimalle son çeyrekte duyuracağı belirtilen firmanın aradaki 4-5 aylık süre zarfında sessiz kalması açıkçası pek beklenmiyor. Zaten henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da bazı firmaların bir süredir Radeon HD 4890 X2 tasarımı üzerinde çalıştığı da söyleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Keşke direk tek PCB'de çıksaydı...
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CeFurkan 10 yıl
isil iyilestirme ve maliyet dusurme amacli guzel bir adim
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milyondabir 10 yıl
bende forever ati yazayim benimde bir yazim olsun )
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Thehunt 10 yıl
forever nvidia :)
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mhamadko 10 yıl
Orjinalden alıntı: mahmut_cinar

NVİDİA TEK PCB Lİ ÇİFT GRAFİK İŞLEMCİLİ KART YAPAMAZ DİYENLER NERDESİNİZ BAKİM.

ÇIKIN ORTAYA RENGİNİZİ GÖRELİM BAKALIM






yapamadı 2 senedir

2 seneden sonra ati nin tasarımını çalıp tek pcb yapınca başarı mı olur allah aşkına



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santhora 10 yıl
Tek gpu'da 4890 en hızlı kart değilken, ATI neden bunun çift GPU'lusunu yapsınki. hadi diyelim GTX295'i az da olsa geçti (ki bence zor) Nvida GTX285x2 çıkırsa napacak.
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mhamadko 10 yıl
Orjinalden alıntı: santhora

Tek gpu'da 4890 en hızlı kart değilken, ATI neden bunun çift GPU'lusunu yapsınki. hadi diyelim GTX295'i az da olsa geçti (ki bence zor) Nvida GTX285x2 çıkırsa napacak.


4890 overclocklu olunca gtx285 den daha iyi bi karttır (DH ve yabancı sitelere göre )
4890 crossfire testi de var oda gtx295 e fark atıyor ki 4890x2 overclocklu olacak http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/HD_4890_CrossFire/1.html

burdada 4890 ATOMIC , ASUS GTX285TOP (OC) modelinden daha iyi bi kart olduğunu gösteren test http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire_hd4890_atomic/


kafadan atmayalım lütfen araştır sonra cevap yaz
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@nano@ 10 yıl
piyasanın en iyisimi değil mi size ne 576 mhz den isterse 10mhz olsun
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pastperfect 10 yıl
olurmu ozaman ne anladık en iyisi olduğunu tamam her yönüyle en iyi olabilir ama en iyiyede oc çekmek lazım değil bu onunda hakki


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Castle Bravo 10 yıl
Kimse yazmadan yazayım: Şu 576 MHz'yi bir arttırmadılar gitti...
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