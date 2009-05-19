Tek PCB'li GeForce GTX 295 ay sonunda geliyor

Nvidia'nın bir süredir merakla beklenen tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için artık geri sayım başladı. Bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen yeni modelin, yerini alacağı çift PCB'li mevcut GeForce GTX 295 ile aynı saat hızlarına sahip olması ve aynı performans değerlerini sunması beklenirken, üretim maliyetlerinin ve ısıl güç tasarımının mevcut modele kıyasla daha düşük olması ve dolayısıyla pazara daha rekabetçi bir fiyatla girmesi bekleniyor.

Nvidia'nın, yeni nesil GT300 GPU'sunu temel alacak GeForce 300 serisi ekran kartlarını pazara sürene kadar en hızlı model olarak ürün gamının tepesinde tutmayı planladığı tek PCB'li GeForce GTX 295'e karşı AMD-ATi'nin nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu. Zira Ocak ayında pazara giren çift PCB'li GeForce GTX 295 ile performans anlamında rakibinin bir miktar önünde yer alan Nvidia'nın, yeni model ile fiyatları düşürecek olması yarışa yeni bir boyut kazandırabilir.

Üretim maliyeti düşürülen çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'e karşı AMD-ATi'nin gündeme alması en güçlü ihtimal, Radeon HD 4890 modelinin çift grafik işlemcili yeni bir X2 versiyonunu hazırlamak olabilir. Zira DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu en iyi ihtimalle son çeyrekte duyuracağı belirtilen firmanın aradaki 4-5 aylık süre zarfında sessiz kalması açıkçası pek beklenmiyor. Zaten henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da bazı firmaların bir süredir Radeon HD 4890 X2 tasarımı üzerinde çalıştığı da söyleniyor.