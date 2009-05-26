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Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
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Nvidia'nın maliyetleri aşağı çekerek daha rekabetçi bir fiyat pozisyonuna getirmeyi hedeflediği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonuna ait ilk detayları daha önce yayımlamıştık. Satılmakta olan mevcut GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen yeni modelin detaylı görselleri de sonunda gün ışığına çıktı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı çift slot tasarıma sahip özel bir soğutucu ile geliyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart üzerinde GT200b GPU'larına ek olarak, her GPU için bir NVIO yongası ve GPU'lar arası haberleşmeyi sağlamak üzere konumlandırılan NF200 yongası da olmak üzere toplamda 5 çip bulunuyor.

Grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapan kart destek veren anakartlarda Quad-SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA, PhysX, PureVideo HD ve DirectX 10 desteğine sahip olan ekran kartı, biri 6-pin diğeri ise 8-pin'lik iki PCIe güç konnektörüyle geliyor. Satılmakta olan çift PCB'li mevcut GeForce GTX 295 modeline kıyasla kısmen daha ucuz olması beklenen yeni kartın Haziran ayı içerisinde anons edilmesi bekleniyor.

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı
Tam Boyutta Gör


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NikeNeGerek 10 yıl
Demek ki bu kartların öyle tren gibi olmalarına gerek yok, yarı boyutlarında üretilebiliyor. :)
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esTFyz 10 yıl
Şimdi arkadaşlar bilgilendirmek adına ÇİFT PCB'Lİ GTX 295 olarak sıcaklık değerlerini söyleyeyim.
Destop Sıcaklıkları;
GPU : 59
PCB : 55
Oyun;
GPU : 85 ( max ) genelde 81
PCB : 79
bunun soğutma sisteminide biliyorsunuz arkadaşlar ve tek pcb kartın soğutması çiften çok farklı bakalım sıcaklık değerleri ne olucak bende merak ediyorum..
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King_Arthur 10 yıl

Orjinalden alıntı: esTFyz

Şimdi arkadaşlar bilgilendirmek adına ÇİFT PCB'Lİ GTX 295 olarak sıcaklık değerlerini söyleyeyim.
Destop Sıcaklıkları;
GPU : 59
PCB : 55

Oyun;
GPU : 85 ( max ) genelde 81
PCB : 79

bunun soğutma sisteminide biliyorsunuz arkadaşlar ve tek pcb kartın soğutması çiften çok farklı bakalım sıcaklık değerleri ne olucak bende merak ediyorum..


bu değerler havalandırması iyi olan geniş bir kasanın içindeki kart için olsa gerek, ben size oyun sırasında Silverstone HTPC kasamın içindeki GTX295 sıcaklığımı vereyim:

GPU : 99-101
PCB : 85
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CoreXXX 10 yıl
bir kart daha ısıtılıp tipi değişip piyasaya sürülüyor ve burada çok bilmişler bu karta yorum yapıyor, ilginç. şöyle teknoloji bilgisi olan bi sosyolog buraya girip yorumlara yorum yapsa neler çıkar inananmazsınız
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sertacaygun 10 yıl
5 tane çip var üstünde... Vay anam vay...
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kafkef_8 10 yıl
800 ytl olursa manyak olur.1 yıl sonrada 500 e düşer ve ben bu kartı alırım heheh.
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Rizeli55 10 yıl
3 lü SLI oluyor mu acaba....nasıl bişey alur diye merak ettim....
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yekoo 10 yıl
yongalarda ekmek kadarmış he :) işin şakası şu alan genişliğini biran önce düşürmesi lazım nvidianın
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Digiali 10 yıl
Sonbahar oyun mevsimine iyi gider , özel soğutmalı modellere yönelmek daha mantıklı olur....
Ayrıca bu kart Nvidianın ilk tek pcbde çift gpu uygulaması olaması açısındanda iyiye işaret.......
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: yekoo

yongalarda ekmek kadarmış he :) işin şakası şu alan genişliğini biran önce düşürmesi lazım nvidianın

Nvidia yüksek maliyetli gpu'lar üretiyor ama hakkını yememek lazım yerine göre daha yüksek başarım sağlayabiliyor çünkü içinde bulundurduğu birimler fazla yer tutuyor buda gpu'ların neden büyük olduğunun bir göstergesi GT300'ler mimarisel farklılıkla 500mm2 zar alanı ile gelicek deniyor ama eskiye göre 2 katı 512sp barındıracak yani şimdiki ile yaklaşık aynı büyüklükte olucak bu bir gelişme denebilir.

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alirezzak 10 yıl
Arkadaşlar o fanı koyucak başka yer yok ki.GPU nun üstüne raylı sistem döşemişler.GPU ların bşri bi yerde öbürü bi yerde.Eğer sağdan sola doğru hava üflense Sağ GPU soğğusa bile orda ısınan hava soldakini ısıtır.Yani olmaz kısaca:D
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a1a1a1fs 10 yıl
ya bu 16x16x mi çalışıyo 8x8x mi?
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kater 10 yıl
Nvidia F/P de öne geçmek istiyor. Ama modellemede değişiklik yapmadığı sürece bu çok zor.

ATI yi tek geçerim
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LEON-X 10 yıl
Buı soğutma yetmez bu kart için... Fan yaprakları etki eder mi bilemiyorum açıkçası...
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