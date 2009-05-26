Tek PCB'li GeForce GTX 295'in detaylı görselleri yayımlandı

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Nvidia'nın maliyetleri aşağı çekerek daha rekabetçi bir fiyat pozisyonuna getirmeyi hedeflediği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonuna ait ilk detayları daha önce yayımlamıştık. Satılmakta olan mevcut GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen yeni modelin detaylı görselleri de sonunda gün ışığına çıktı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı çift slot tasarıma sahip özel bir soğutucu ile geliyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart üzerinde GT200b GPU'larına ek olarak, her GPU için bir NVIO yongası ve GPU'lar arası haberleşmeyi sağlamak üzere konumlandırılan NF200 yongası da olmak üzere toplamda 5 çip bulunuyor.

Grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapan kart destek veren anakartlarda Quad-SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA, PhysX, PureVideo HD ve DirectX 10 desteğine sahip olan ekran kartı, biri 6-pin diğeri ise 8-pin'lik iki PCIe güç konnektörüyle geliyor. Satılmakta olan çift PCB'li mevcut GeForce GTX 295 modeline kıyasla kısmen daha ucuz olması beklenen yeni kartın Haziran ayı içerisinde anons edilmesi bekleniyor.

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