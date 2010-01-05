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Thecus'dan 8TB depolama alanı sunan yeni NAS çözümü: N4200

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thecus'dan 8TB depolama alanı sunan yeni NAS çözümü: N4200
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Çok bilgisayarlı çalışma ortamlarında içerik paylaşımına ciddi kolaylıklar getiren ağ depolama cihazlarının popülerliği her geçen gün artıyor. Hemen her donanım segmentinde olduğu gibi ağ depolama sistemleri yani NAS cihazları için de çözümleri öne çıkan bazı üreticiler bulunuyor. İşte o üreticilerden birisi olan Tayvan merkezli Thecus, N4200 adını verdiği dört sürücülü yeni ağ depolama sistemini duyurdu.

Lanse edilen yeni NAS sistemi bu sınıfta yeni nesil Atom plarformunun kullanıldığı ilk cihazlardan birisi olarak dikkat çekiyor. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 2 işlemcisinin güç verdiği sistem, etkin ve rahat kullanım için 1GB bellekle donatılmış. Her biri 2TB'a kadar disk desteği sunan dört SATA-sürücü ile toplamda 8TB'a kadar depolanı vaat eden sürücü RAID, 0,1,5,6,10 ve JBOD desteği de sunuyor.

Üzerinde iki ayrı ekran bulunan ve bu ekranlarda sabit disk kullanımı başta olmak üzere ağ durumu gibi detayları gösterebilen Thecus N4200, 2.8-inç boyutundaki OLED ekranında ise WAN ve Lan başta olmak üzere temel ayarların yapılabilmesine olanak tanıyyor. Çift Gigabit Ethernet, 6x USB 2.0 ve iki adet eSATA portuna sahip olan NAS sisteminin tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thecus'dan 8TB depolama alanı sunan yeni NAS çözümü: N4200
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Thecus'dan 8TB depolama alanı sunan yeni NAS çözümü: N4200
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sahafiec 9 yıl
ihtiyaç duyan işletmeler için çok iyi bir çözüm.
haber için teşekkürler.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bu kasanın NAS versiyonu olmayan boş hali lazım bana.

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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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