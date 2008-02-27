Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den iki yeni kasa; Xaser VI MX ve Armor+ MX

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
41
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hazırladığı kasa ve soğutma çözümleri ile popüler olan ve pek çok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Thermaltake daha önce duyurduğu ve ciddi beğeni topladığı kasaları Xaser VI ve Armor+'ın yeni varyasyonlarını kullanıma sunmayı hedefliyor. Firmanın yüksek performans segmentinde yer alan ve tasarımlarının yanı sıra geniş iç hacimleriyle de dikkat çeken Xaser VI ve Armor+ modellerinden sonra muhtemelen Cebit'te tanıtılacak olan yeni kasaları Xaser VI MX ve Armor+ MX üst modelleri diyebileceğimiz Xaser VI ve Armor+'ın middel tower versiyonları olacak. Özellikle kasa içi hava sirkülasyonuna önem verdiği ve yeni kasalarını bu çerçevede hazırladığı ifade edilen Thermaltake'in yaptığı açıklamala göre middle tower segmentinde Armor+ MX ve Xaser VI MX sıvı soğutma ile kullanılabilecek en iyi kasa konumundalar. Komponentsiz bağımsız tak-çıkar yapı ve gelişmiş kablo yönetim özellikleriyle öne çıkarılan yeni kasaların en iyisini isteyen performans meraklıları ve oyuncular için hazırlandığı ifade ediliyor. Cebit'te katılımcıların beğenisine sunulması beklenen yeni kasaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatları henüz netleşmiş değil. Detaylı özellikler için videoları izleyebilirsiniz;

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ce5uR 11 yıl
Vatandan parça alan fiyati uygun diye alirsa , ben o kişi hakkinda kuşku duyarim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
Ben armor + da pek bir fark göremedim herhalde bu su soğutma olanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suzunkopru 11 yıl
Fiyat için:
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 11 yıl

Orjinalden alıntı: suzunkopru

Fiyat için:
vatanbilgisayar.com/...


Verdiği fiyat linkinin bahsi geçen modeller ile ilgisi yok, habere konu olan modeller Armor+ MX ve Xaser VI+.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
41 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim