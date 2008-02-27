Thermaltake'den iki yeni kasa; Xaser VI MX ve Armor+ MX

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Hazırladığı kasa ve soğutma çözümleri ile popüler olan ve pek çok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Thermaltake daha önce duyurduğu ve ciddi beğeni topladığı kasaları Xaser VI ve Armor+'ın yeni varyasyonlarını kullanıma sunmayı hedefliyor. Firmanın yüksek performans segmentinde yer alan ve tasarımlarının yanı sıra geniş iç hacimleriyle de dikkat çeken Xaser VI ve Armor+ modellerinden sonra muhtemelen Cebit'te tanıtılacak olan yeni kasaları Xaser VI MX ve Armor+ MX üst modelleri diyebileceğimiz Xaser VI ve Armor+'ın middel tower versiyonları olacak. Özellikle kasa içi hava sirkülasyonuna önem verdiği ve yeni kasalarını bu çerçevede hazırladığı ifade edilen Thermaltake'in yaptığı açıklamala göre middle tower segmentinde Armor+ MX ve Xaser VI MX sıvı soğutma ile kullanılabilecek en iyi kasa konumundalar. Komponentsiz bağımsız tak-çıkar yapı ve gelişmiş kablo yönetim özellikleriyle öne çıkarılan yeni kasaların en iyisini isteyen performans meraklıları ve oyuncular için hazırlandığı ifade ediliyor. Cebit'te katılımcıların beğenisine sunulması beklenen yeni kasaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatları henüz netleşmiş değil. Detaylı özellikler için videoları izleyebilirsiniz;