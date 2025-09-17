Giriş
    Starlink, dünyanın en büyük kruvaziyerine 10Gbps internet getirdi

    SpaceX’in Starlink adlı uydu internet ağı artık denizlerdeki dev gemilere yelken açıyor. Bu kapsamda Starlink, Royal Caribbean’ın dev kruvaziyeri Star of the Seas’e 10Gbps internet kurdu.

    Starlink, dünyanın en büyük kruvaziyerine 10Gbps internet getirdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in uydu internet ağı Starlink, en son yükseltmeleri sayesinde yolcu gemisi şirketlerinin odağı haline gelebilir. Zira halihazırda dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden birisi olan Star of the Seas, Starlink tarafından sağlanan 10 Gbps’lik bağlantı ile donatılmış durumda.

    Ağustos 2025’te hizmete giren ve Royal Caribbean International tarafından işletilen Star of the Seas, 5.610 yolcu kapasitesi ve 2.350 kişilik mürettebatıyla dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alıyor. Gemide kullanılan yeni Starlink Community Gateway sistemi, fiber benzeri bağlantı sağlıyor ancak bu kapasite paylaşımlı kullanım nedeniyle yolculara ortalama 10Mbps seviyesinde hızlar sunuyor. Bu rakam, karada kullanılan geleneksel Starlink hizmetinin sunduğu 100-300Mbps hızların oldukça gerisinde.

    Royal Caribbean, yolcularından internet erişimi için günlük 18 ila 30 dolar talep ediyor. Bu ücret, yüksek teknoloji yatırımlarının maliyetini karşılamaya yönelik görünüyor. Zira Starlink’in Community Gateway kurulum bedeli 1,25 milyon dolar, aylık işletme maliyeti ise her bir Gbps için 75 bin dolar.

    Starlink, dünyanın en büyük kruvaziyerine 10Gbps internet getirdi Tam Boyutta Gör
    Community Gateway teknolojisi, Starlink’in küresel lazer uydu ağı üzerinden yüksek bant genişliği sağlayarak uzak bölgelerde fiber altyapıya alternatif sunmayı hedefliyor. İlk kez 2024’te test edilen bu sistem, Alaska’nın Unalaska adasında kurulmuş ve 10Gbps simetrik veri iletimiyle binlerce kullanıcıya yüzde 99 erişim garantisi sağlamıştı.

    Starlink, Community Gateway sistemini ilk kez 2024 yılında test etmeye başladı. Bu teknoloji, yer altı fiber altyapısına ihtiyaç duymadan düşük yörünge (LEO) uyduları üzerinden yüksek bant genişliği sağlamak isteyen servis sağlayıcılara sunuldu. Aynı yılın temmuz ayında şirket, 8Gbps’lik indirme hızı rekoru kırdığını duyurdu.

    Bu dönemde SpaceX, ayrıca bir yolcu gemisine ilk kez Gateway kurulumu yaptığını açıklamıştı. Ancak hangi gemi olduğu belirtilmemişti. Star of the Seas’in geçtiğimiz ay hizmete girmesi ve kardeş gemisi Icon of the Seas’in 2024’te sefere başlaması, rekor testinde kullanılan geminin büyük ihtimalle Star of the Seas olduğunu gösteriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 6 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

