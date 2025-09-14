Windows 11, yerleşik internet hız testi aracı kazanıyor

Görev çubuğundan erişilebilecek
Görev çubuğunun köşesinde, sistem tepsisinde, ağ simgesine sağ tıklandığında hız testi çalıştırmak için yeni bir düğme görünecek. Tıklandığında açılan Wi-Fi hızlı ayarlar sayfasının köşesinde hız testi düğmesi olacak. Bunlardan birine tıkladığınızda, internet hız testini gerçekleştirmek için Bing'e yönlendirileceksiniz.
Windows 11'de doğrudan görev çubuğundan internet hızı testi çalıştırma seçeneği, olası ağ sorunlarını teşhis etmeye, gerçek yükleme/indirme hızlarını görmeye yardımcı olacak. Şu anda çoğu kişi indirme hızlarını test etmek için speedtest.net, DH hız testi gibi web sitesi veya üçüncü parti program kullanıyor.
Bu özellik şu anda Insider Geliştirici ve Beta kanallarında bulunan en son Windows 11 önizleme sürümlerinde mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...