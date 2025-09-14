Windows 11, yerleşik internet hız testi aracı kazanıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların herhangi bir uygulama veya web sitesi kullanmadan doğrudan görev çubuğundan internet hızı testi yapmalarına olanak tanıyan yeni bir Windows 11 özelliği üzerinde çalışıyor.

Görev çubuğundan erişilebilecek

Görev çubuğunun köşesinde, sistem tepsisinde, ağ simgesine sağ tıklandığında hız testi çalıştırmak için yeni bir düğme görünecek. Tıklandığında açılan Wi-Fi hızlı ayarlar sayfasının köşesinde hız testi düğmesi olacak. Bunlardan birine tıkladığınızda, internet hız testini gerçekleştirmek için Bing'e yönlendirileceksiniz.

Windows 11'de doğrudan görev çubuğundan internet hızı testi çalıştırma seçeneği, olası ağ sorunlarını teşhis etmeye, gerçek yükleme/indirme hızlarını görmeye yardımcı olacak. Şu anda çoğu kişi indirme hızlarını test etmek için speedtest.net, DH hız testi gibi web sitesi veya üçüncü parti program kullanıyor.

Bu özellik şu anda Insider Geliştirici ve Beta kanallarında bulunan en son Windows 11 önizleme sürümlerinde mevcut.

