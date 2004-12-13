Think Headtrip Kablosuz mp3 çalıcılı kulaklık

Devamlı yanınızda taşıdığınız MP3 çalarınızın kaliteli ses aktaran kablosuz bir kulaklığı olsun istermiydiniz? Buna hayır diyecek yoktur sanırım. Fakat bu durumda kulaklık ve ana çalıcı için ayrı ayrı şarj etme veya pil kullanma zorunluluğu olacak ve bazı durumlarda kulaklığın pili çalıcıdan önce biteceği için istenmeyen durumlar yaşanacaktır.

Think CP firması bu duruma olabilecek en iyi çözümü getiriyor. Mp3 çalıcı ile kulaklığı oldukça zarif bir biçimde birleştirerek, size hem kablosuz bir kulaklığın rahatlığını yaşatıyor, hemde cihazların birbirinden farklı sürelerde şarj bitirme sürelerine çözüm bulmuş oluyor.

Headtrip adlı MP3 çalar kulaklık standart kulaklıklardan boyut ve görünüm olarak pek farklı değil. 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB ve 1 GB kapasiteli modelleri mevcut olan MP3 çalıcının şarjı 400 dakika kadar müzik dinlenmesine yetiyor, Kulaklık MP3 ve WMA formatlarında ses dosyalarını çalabiliyor.

Kullanıcının seçebileceği daha önceden tanımlanmış Rock/Jazz/Pop/Normal/Classical olmak üzere 5 farklı EQ modu bulunuyor, Headtrip bilgisayarla bağlantısını USB 1.1 portu ile kuruyor ve şarjınıda buradan tamamlıyor. Ürünün tam şarj olabilmesi için gereken süre ise 3 saat, cihazın şarj edilebilir pili içine saklanmış durumda Li-on 3.7v luk bir pil bulunduruyor.

Oldukça iyi düşünülmüş cihazın tek eksisi çalan şarkı yada kullanıcı ayarları gibi bilgileri gösteren bir ekrana sahip olmaması. Gerçi Headtrip tamamen kablusuz bir şekilde en uygun fiyatla üretilmek üzere tasarlanmış fakat ilerde Bluetooth yada benzer farklı bir teknoloji ile haberleşen bir ekran ve kumandaya sahip olursa gerçekten çok etkileyici olur.

Ürünün yurt dışı satış fiyatı 64 MB ı için 49$, 128 MB ı için 59$, 256 MB ı için 89$ olarak belirlenmiş.