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Transcend, Core i7 işlemciler için iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend, Core i7 işlemciler için iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Intel'in Bloomfield platformu için 3 kanal DDR3 kiti hazırlayan isimlerden biri de Transcend oldu. Bellek ve depolama çözümleriyle tanınan firma, Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere kapasite farklılığına sahip olan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. Firmanın TS1333KLU-3GK ve TS1333KLU-6GK kod adlı yeni modellerinin her ikisi de 1333MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde CL 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyorlar. Kod adı sırasına göre 3GB ve 6GB'lık kapasitelere sahip olan yeni kitlerin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulduğu belirtilirken yurt dışı satış fiyatlarının sırasıyla 68.30 Avro ve 127 Avro olarak belirlenmiş.


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OverClocK1ng 10 yıl
Zaten bi halta benzemiyor. Sadece ucuz fiyat diye yapmışlar. Oysaki bu salaklara birisinin Core i7 platformuna insanların bir dolu para verdiklerini ve ucuz bişey almak istemediklerini işlemciye o kadar para veren insanların ram e de vereceklerini söylemesi gerekirdi...
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huxi20 10 yıl
fiyatlar iyi ama zamanlamalar berbat. kinston ın 1200 mhz lik cas6 lık ddr2 ramleri var yahu...
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grafiker 10 yıl
fiyatlar iyi ama performansları nasıl olur acaba ddr3 büyük bir ihtimalle yaza doğru çoğu kişi geçecektir ama herkez i7 i tercih etmeyebilir.
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Light_Velocity 10 yıl
CL9

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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatlar iyide 6 gb belleğe kimin ihtiyacı var bu nehalem çok şişirildi bide performansa yansısa harcadımız para!!...
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