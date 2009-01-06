Transcend, Core i7 işlemciler için iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Intel'in Bloomfield platformu için 3 kanal DDR3 kiti hazırlayan isimlerden biri de Transcend oldu. Bellek ve depolama çözümleriyle tanınan firma, Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere kapasite farklılığına sahip olan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. Firmanın TS1333KLU-3GK ve TS1333KLU-6GK kod adlı yeni modellerinin her ikisi de 1333MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde CL 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyorlar. Kod adı sırasına göre 3GB ve 6GB'lık kapasitelere sahip olan yeni kitlerin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulduğu belirtilirken yurt dışı satış fiyatlarının sırasıyla 68.30 Avro ve 127 Avro olarak belirlenmiş.