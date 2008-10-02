Transcend T5 serisi USB belleklerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Transcend yeni usb belleklerini duyurdu. Firmanın JetFlash serisi dahilinde hazırladığı T5 modeli 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite alternatifi ile geliyor. 2GB'lık modeli Turuncu ve Siyah, 4GB'lık modeli ise Beyaz ve Siyah farklı renk alternatifleriyle kullanıma sunulan bellekler 29.9x15.3x6.1mm boyutlarında ve sadece 2 gram ağırlığında. Plastik kasaya sahip olan sürücülerin darbeye ve suya karşı korumalı olduğu ayrıca USB 2.0 arabirimini desteklediği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni usb belleklerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

