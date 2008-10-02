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Transcend T5 serisi USB belleklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend T5 serisi USB belleklerini duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi Transcend yeni usb belleklerini duyurdu. Firmanın JetFlash serisi dahilinde hazırladığı T5 modeli 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite alternatifi ile geliyor. 2GB'lık modeli Turuncu ve Siyah, 4GB'lık modeli ise Beyaz ve Siyah farklı renk alternatifleriyle kullanıma sunulan bellekler 29.9x15.3x6.1mm boyutlarında ve sadece 2 gram ağırlığında. Plastik kasaya sahip olan sürücülerin darbeye ve suya karşı korumalı olduğu ayrıca USB 2.0 arabirimini desteklediği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni usb belleklerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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ScreamEagles 11 yıl
ayrıca usb arabirimi üzerinden PC'ler ile bağlantı kurduğu ifade ediliyor.


burayı anlamadım valla
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grimser 11 yıl
Çok Süpersonik bişeymiş gerçekten


ayrıca usb arabirimi üzerinden PC'ler ile bağlantı kurduğu ifade ediliyor.


Artık devir en küçük kabul edilen 4gb olmuşken hala 2 lik üretim gereksiz bir mantık,8 -16 vs üst modeller üretsinler ki farkları olsun biraz.
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